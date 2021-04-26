Covid: İngiltere Başbakanı Johnson’ın sonbaharda ülkeyi kapatmaktansa ‘cesetlerin yığılmasını göze aldığını' söylediği ortya çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, sonbaharda Başbakanlık Konutu'nda koronavirüs salgınıyla ilgili hararetli bir tartışmada, "cesetler yığılsa bile" kapatma önlemleri almaya karşı olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Tartışmadan haberdar olan ve BBC'ye konuşan kaynaklar bu ifadeleri doğruladı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Johnson'ın salgına karşı önlem olarak üçüncü kez ülkeyi kapatma önlemleri almak yerine "Bırakın gerekirse binlerce ceset yığılsın" dediğini iddia etmişti.

Johnson ise bu ifadeleri yalanladı ve kısıtlamaların işe yaradığını söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise konuyla ilgili haberlere "şaşırdığını" kaydederek, bu ifadelerin "Başta pandemide sevdiklerini kaybeden aileler olmak üzere herkeste büyük endişe yaratacağını" belirtti.

Başbakan Johnson'ın bu sözleri, İngiltere'de koronavirüs vakalarında hızlı bir artışın ardından ulusal çapta ikinci kez kapatma önlemlerinin alındığı Ekim ayı sonlarında söylediği bildiriliyor.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, o dönem Johnson'ın, yeni kapatma tedbirlerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ve Covid ile ilgili olmayan sağlık sorunları nedeniyle büyük kaygılar yaşadığına dair haberlerden söz edildiğini belirtiyor.