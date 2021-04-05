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Covid: İngiltere'de isteyen herkes haftada iki kez ücretsiz hızlı koronavirüs testi yaptırabilecek

05.04.2021 04:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de hükümet Covid salgınıyla mücadele kapsamındsa koronavirüs test programını genişletiyor. Cuma gününden itibaren ülkede isteyen herkes haftada iki kez hızlı koronavirüs testi yaptırabilecek.

Covid: İngiltere'de isteyen herkes haftada iki kez ücretsiz hızlı koronavirüs testi yaptırabilecek

İngiltere'de hükümet Covid salgınıyla mücadele kapsamındsa koronavirüs test programını genişletiyor. Cuma gününden itibaren ülkede isteyen herkes haftada iki kez hızlı koronavirüs testi yaptırabilecek.

Yaklaşık 30 dakikada sonuç alınabilen bu testler, test merkezlerinde ve eczanelerde ücretsiz dağıtılacak.

Hızlı koronavirüs testleri isteyenlere ise postayla gönderilecek.

Ülkede halen okul çağındaki çocuklar ile evde değil ofiste çalışanlar bu testleri kullanabiliyor.

İngiltere'de 8 Mart'ta okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi öncesi hızlı koronavirüs testleri ilk olarak orta dereceli okullarda öğrencilere dağıtılmıştı.

Hızlı koronavirüs testi

Daha sonra bu testler okul çağındaki tüm çocukların ailelerine gönderilmişti.

Hızlı koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkanlardan, aynı evde yaşadıkları kişi ya da kişilerle birlikte karantinaya girmeleri istenecek.

Test sonucu pozitif çıkanlar bu kez PCR testi yaptırabilecek.

Bu testin sonucunun negatif çıkması halinde karantina son bulacak.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hızlı koronavirüs testlerinin gelecekte salgınların yayılmasının önlenmesine yardımcı olacağını söyledi.

Ancak hızlı test programını eleştiren kesimler, programın "skandal" düzeyde israfa yol açma riski olduğunu söylüyor.

İngiltere'de Şubat ayı ortasında günde yaklaşık 250 bin hızlı koronavirüs testi yapılmış, Mart ayı sonunda bu sayı milyonu aşmıştı.

18-24 Mart haftasında okullarda yapılan 4 milyon 200 bin testten 4 bin 502'sinin sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Başbakan Johnson yeni önlemleri açıklayacak

İngiltere'de bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası Başbakan Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik olarak atılacak yeni adımları açıklayacak.

Boris Johnson'ın, kitlesel spor ve sanat etkinliklerinin yeniden başlamasına yönelik aşı sertifikası ve uluslararası seyahate yönelik "trafik ışığı" sisteminin ayrıntılarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında 12 Nisan Pazartesi gününden itibaren restoran, bar ve kafelerin açık alanlarında servis verilecek. Market, eczane ve banka gibi hayati önemde olanlar dışındaki dükkanlar da açılacak.

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