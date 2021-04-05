Covid: İngiltere'de isteyen herkes haftada iki kez ücretsiz hızlı koronavirüs testi yaptırabilecek

İngiltere'de hükümet Covid salgınıyla mücadele kapsamındsa koronavirüs test programını genişletiyor. Cuma gününden itibaren ülkede isteyen herkes haftada iki kez hızlı koronavirüs testi yaptırabilecek.

Yaklaşık 30 dakikada sonuç alınabilen bu testler, test merkezlerinde ve eczanelerde ücretsiz dağıtılacak.

Hızlı koronavirüs testleri isteyenlere ise postayla gönderilecek.

Ülkede halen okul çağındaki çocuklar ile evde değil ofiste çalışanlar bu testleri kullanabiliyor.

İngiltere'de 8 Mart'ta okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi öncesi hızlı koronavirüs testleri ilk olarak orta dereceli okullarda öğrencilere dağıtılmıştı.

Daha sonra bu testler okul çağındaki tüm çocukların ailelerine gönderilmişti.

Hızlı koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkanlardan, aynı evde yaşadıkları kişi ya da kişilerle birlikte karantinaya girmeleri istenecek.

Test sonucu pozitif çıkanlar bu kez PCR testi yaptırabilecek.

Bu testin sonucunun negatif çıkması halinde karantina son bulacak.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hızlı koronavirüs testlerinin gelecekte salgınların yayılmasının önlenmesine yardımcı olacağını söyledi.