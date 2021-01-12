HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Covid: Japonya'nın Brezilya'dan gelen yolcularda tespit ettiği yeni tür virüs hakkında neler biliniyor?

Covid: Japonya'nın Brezilya'dan gelen yolcularda tespit ettiği yeni tür virüs hakkında neler biliniyor?

12.01.2021 14:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid: Japonya'nın Brezilya'dan gelen yolcularda tespit ettiği yeni tür virüs hakkında neler biliniyor?

Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID), Pazar günü Brezilya'dan gelen dört kişi de koronavirüsün yeni bir varyantını tespit ettiklerini açıkladı. Bu türle ilgili şu ana kadar hangi bilgiler paylaşıldı?

Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID), Pazar günü Brezilya'dan gelen dört kişide koronavirüsün yeni bir türünün tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Covid-19'un Japonya'da tespit edilen mutasyona uğramış yeni türünün, İngiltere ve Güney Afrika'da bulunan, bulaşıcılığı daha yüksek olan türle bazı özelliklerinin aynı olduğu belirtildi.

Ancak NIID yetkilileri, yeni varyantla ilgili şu aşamada elde edilen bilgilerin genetik yapısına ait olduğunu ifade ederek, bunun ne kadar bulaşıcı olduğu ya da aşıların bu türe karşı etkili olup olmadığı gibi soruların yanıtını vermek için henüz erken olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Japonya'da koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün tespit edildiği bilgisinin kendilerine haftasonunda iletildiğini aktardı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, halihazırda kapasitesinin sınırlarına yaklaşan sağlık sistemlerini daha da zorlaması halinde bu yeni türlerin "çok ciddi sorunlar" yaratacağını belirtti.

Ghebreyesus, "Virüs ne kadar çok yayılırsa, değişme olasılığı da o kadar artar" dedi.

Geçtiğimiz ay içerisinde İngiltere ve Güney Afrika da koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünü tespit ettiklerini açıklamıştı. İngiltere, bu eni türün yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceği uyarısı yapıyor.

Koronavirüsün daha bulaşıcı nitelikte yeni türleriyle ilgili açıklamalar, son dönemde bazı ülkelerde kitlesel aşılama programlarına başlanmasının yarattığı iyimserliği azaltan gelişmeler olarak gösteriliyor.

japonya

Japonya'daki yeni türle ilgili neler biliniyor?

NIID, 6 Ocak'ta Brezilya'nın Amazonas eyaletinden 2 Ocak'ta gelen dört yolcuda Covid-19'un mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Japonya'ya ilk vardığında asemptomatik olan 40'lı yaşlarındaki bir erkek hasta, daha sonra solunum zorluğu yaşaması üzerine hastaneye kaldırıldı.

30'lu yaşlarındaki bir kadın hasta da boğaz ve baş ağrısı yaşadığını aktarırken, yaşı 10 ile 19 arasındaki bir erkekte de ateş tespit edildi. Yaşı 10'dan büyük olan bir başka hastada ise semptoma rastlanılmadı.

NIID, Japonya'da tespit edilen varyantın B.1.1.248 türüne ait olduğu ve virüsün hücreye tutunmasını sağlayan dikensi "spike" proteininde 12 mutasyona rastlanıldığını açıkladı.

Reuters ajansının Pazar günü Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, aşıların bu yeni türe karşı etkinliğinin henüz bilinmediğini belirtildi.

Japonya'daki son durum ne?

Japonya, geçen hafta içerisinde Tokyo'da yeni vaka sayısının rekor düzeye ulaşmasının ardından olağanüstü hal ilan etti.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, yeni kısıtlamalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Durum, ülke genelinde oldukça sıkıntılı bir hal alıyor ve bir kriz durumu yaşadığımızı hissediyoruz" dedi.

Suga, "giderek daha çok sıkıntıya yol açan" üçüncü salgınla mücadele etmek için yeni önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Japonya'da şu ana kadar toplam 290 bin vaka tespit edilirken, can kaybı da 3 bin 800'ün üzerinde.

Koronavirüs

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Burunda kanamayla başlıyormuş! Bu belirtileri hafife almayınBurunda kanamayla başlıyormuş! Bu belirtileri hafife almayın
53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

WhatsApp Türkiye'de yasaklanacak mı?

WhatsApp Türkiye'de yasaklanacak mı?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Steroid kremden sonra bebeğin yüzü balon gibi şişti ve tüylendi

Kullandıkları krem bebeği bu hale getirdi!

Lösemi tedavisi nasıl belirlenir? Lösemi tedavi sürecinde uygulanan yöntemler

Belirtiler tekrarlıyorsa dikkat! İşte aşama aşama tedavi süreci

Lösemi nedir? Lösemi çeşitleri ve belirtilerinde bunlara dikkat!

Burunda kanamayla başlıyormuş! Bu belirtileri hafife almayın

Ağız kokusu neden olur? Önlemek mümkün

Tamamen yok edebilirsiniz! Geçmiyorsa bir de bunu deneyin

Retina yırtılması belirtiler vitre dejenerasyonu ile başlıyormuş!

Düz renklere bakarken anlaşılıyor! Siyah nokta görüyorsanız...

Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçiyor mu? İşte yanıtı

Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçiyor mu? İşte yanıtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.