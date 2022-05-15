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Covid: Şanghay'da hastaların kapısına elektronik alarm takılacak

15.05.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid vakalarındaki hızlı artış nedeniyle 3 haftadır karantinada olan Çin'in finans merkezi Şanghay'da artık Covid hastalarının kapılarına elektronik alarm yerleştirilecek. Dalgadan en çok etkilenen bölgelerde evler boşaltılarak dezenfekte edilecek.

Covid: Şanghay'da hastaların kapısına elektronik alarm takılacak

Covid vakalarındaki hızlı artış nedeniyle 3 haftadır karantinada olan Çin'in finans merkezi Şanghay'da artık Covid hastalarının kapılarına elektronik alarm yerleştirilecek. Dalgadan en çok etkilenen bölgelerde evler boşaltılarak dezenfekte edilecek.

Şanghay'da Covid hastalarının daha hızlı karantinaya alınması ve toplu koronavirüs testlerinin artırılması için de adımlar atılacak.

Yüzlerce kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı

Şanghay yaklaşık iki aydır yeni bir Covid dalgası ile mücadele ediyor.

5 haftadır karantina altında olan 25 milyon nüfuslu kentte Perşembe gününden bu yana 11 kişi hayatını kaybetti.

Şanghaylı yetkililerin talebiyle bu haftanın başında yüzlerce kişi, binaların dezenfekte edilebilmesi için evlerinden çıkarıldı.

dezenfekte operasyonu

Öte yandan Covid'e yakalanan hastalar ve temaslıların devlet kontrolündeki merkezi karantina hastanelerine alınacağı açıklandı.

Yeni Covid dalgasından en çok etkilenen mahallelerde konutların dezenfekte edilmesi için tahliye işlemleri sıkılaştırılırken, testi negatif çıkanlar dahil herkes evlerini terk etmek zorunda kalacak.

Yetkililer, geçtiğimiz günlerde Beicai ve Pingwang mahallelerinin sakinlerinden evlerini terk ederek geçici konaklama merkezlerine yerleşmelerini talep etmişti.

Beicai'da bir yetkili, resmi tebligat vererek mahalle sakinlerinden bütün eşyalarını bavullara koyup gardıroplarının kapaklarını açık bıraktıktan sonra evi boşaltmalarını istemişti.

Evlerinin giriş kapılarını açık bırakıp çıkmaları istenen Beicai halkı, evcil hayvanlarını da geride bırakmak zorunda kalmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve gece yarısı ellerinde bavullarla konaklama merkezleri önünde kuyruğa girenlere ait fotoğraflar, operasyonun büyüklüğünü gösteriyordu.

Halk gıdaya erişimde zorlanıyor

Şanghay'da alınan bu son önlemler, Çin hükümetinin finans kentinde Covid pandemisinin yayılmasını önlemek için ne kadar ileriye gidebileceğini de göstermiş oldu.

Diğer taraftan, karantina altındaki kentte günlük yaşam giderek zorlaşıyor.

gıda dağıtımı

Bazı mahallelerde gıdaya erişimde zorlanan insanlar, hükümetin dağıttığı sebze, et ve yumurtadan oluşan paketleri beklemek durumunda kalıyor.

Süpermarket internet siteleri, evlere servis uygulamaları ve hatta hükümetin kendi dağıtım hizmetleri de aşırı talebe yetişmekte zorlanıyor.

Dünyadaki pek çok ülke sınırlamaları gevşetse de Çin'de yetkililer, pandeminin tamamen ortadan kaldırılması için önlemler getiren "Sıfır Covid" politikasında ısrarcı.

Koronavirüsün daha hızlı yayılan ancak belirtileri daha hafif olan Omicron varyantı nedeniyle, bu politikanın uzun vadede sürdürülebilir olamayabileceği yönünde kaygılar dile getiriliyor.

Geçen yılın Mart ayında yeni Covid dalgasının başlamasından bu yana 400 binden fazla kişi virüse yakalandı, 36 kişi de hayatını kaybetti.

Çinli yetkililere göre hayatını kaybedenlerin çoğunluğu yaşlılar ve sağlık problemleri olup aşı yaptırmamış olan insanlardan oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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