Covid: Türkiye'deki yeni koronavirüs dalgası çocukları nasıl etkiliyor?

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'na konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Necdet Sağlam da çocuk hasta sayılarında son dönemde artış yaşandığını söyledi.

Sağlam, "Okullardan bulaşmayla ilgili ciddi gözlemlerimiz var" dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan, İstanbul'un en önemli pandemi hastanelerinden, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden uzmanlar da kendi hastanelerinde artış gözlemlediklerini belirtiyor.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Eda Kepenekli, Covid-19 yataklı çocuk servisindeki durumu şöyle anlatıyor:

"Biz tekrar tam kapasiteye geçtik. Bir dönem bir iki hasta yatırırken, şu an sekiz, on rakamlarını görüyoruz. Şu an 20 yataklı servisimiz var. Biz çocukları odalarda tek olarak yatırıyoruz. Pandemi daha da ağırlaşırsa, hasta sayıları daha da artarsa, aynı mutasyonu taşıdığını bildiğimiz vakaları taşıyan çocukları aynı odada yatırmayı planladık ama şu an için böyle bir durumda değiliz."