Covid: WHO'nun koronavirüsü 'pandemi' ilan etmesinin birinci yılında ülkelerde son durum ne?

Koronavirüs salgını ilk kez 2019'un Aralık ayı sonunda Çin'in Wuhan kentinde görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), 11 Mart 2020'de koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığını "pandemi" (küresel salgın) ilan etmesinin üzerinden tam bir yıl geçti.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, 11 Mart 2021 itibarıyla dünyada koronavirüs vaka sayısı 118 milyonu geçti. Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 2,6 milyonu aştı.

Aşağıdaki harita, dünya genelindeki durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını gösteriyor (Rakamlar 11 Mart'a ait).

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