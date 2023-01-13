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Çözümü kolay! Diş tartarını ve taşlarını temizlemenin en etkili yolu

13.01.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dişin görünümü ve hijyeni hem sağlığımızı hem de iletişimimizi etkileyebiliyor. Dişte meydana gelen sağlık problemleri bakımsız bir görünüme neden olabiliyor. Zamanlar oluşan diş tartarından kurtulmak için doğal çözümler aranıyor. Her mutfağın olmazsa olmazları arasında yer alan bazı malzemeler diş tartarını yok ediyor.

Çözümü kolay! Diş tartarını ve taşlarını temizlemenin en etkili yolu

Diş tartarı sıklıkla karşılan ağız ve diş problemleri arasında yer almaktadır. Hem kötü bir görünüme hem de ağız kokusuna sebep olan diş tartarı, diş taşı olarak da bilinmektedir. Evde diş tartarını geçirmek için etkili yöntemler aranıyor. Sıklıkla aratılan diş tartarından nasıl kurtulunur sorusunun cevabını merak ediyorsanız her evde bulunan basit malzemeler ile diş tartarını tamamen geçirebilirsiniz.

TARTAR OLUŞUMU NASIL ÖNLENİR?

Dişlerinizi günde iki kez en az iki dakika boyunca, kırk beş derecelik bir açıyla ve her bir dişin her bir tarafını tamamen fırçaladığınızdan emin olarak fırçalamanız gerekir. Bu yöntem gözden kaçırılmamalı veya atlanmamalıdır.

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Şekerli atıştırmalıklardan ve içeceklerden kaçınmak da önemlidir. Yiyeceklerdeki şeker sadece plağın dişleri kaplayan yapışkan bir film oluşturmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda şeker aynı zamanda mikrobiyal büyüme için gerekli bir bileşendir. Mikroorganizmalar bu şekerde bir besin kaynağına sahip olduklarında, hepsi yemeye ve üremeye başlar, bu da sadece ağız kokusuna yol açmaz, aynı zamanda enfeksiyona da neden olabilir.

DİŞ TARTARINI GEÇİRMEK İÇİN

KARBONAT

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Diş beyazlatma ve tartarla mücadele karışımı için, ıslak bir diş fırçasına biraz kabartma tozu dökün ve hem dişleri hem de diş etlerini iyice fırçalamayı deneyin. Durulamadan önce karbonatı en az on beş dakika açık bırakın.

BEYAZ SİRKE

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Beyaz sirke kullanmak tartarı kesebilen başka bir yöntemdir. Beyaz sirkeyi bir bardak ılık tuzlu suda karıştırarak başlayın. Bu solüsyon daha sonra günde bir kez gargara yapılarak dişler ve diş etleri arasındaki bölgede oluşan tartarın giderilmesine yardımcı olur. Karışım, iki yemek kaşığı beyaz sirkeden, çözünmüş tuz ile bir bardak ılık suya hazırlanmalıdır. Beyaz sirkenin asetik yapısı, bu yöntemin istenmeyen bakterileri öldürmede ve enfeksiyonu önlemede çok etkili olduğu anlamına gelir.

PORTAKAL KABUĞU

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Portakal kabukları da tartardan kurtulmanın harika bir yoludur. Bir portakal kabuğunun içini alıp diş ve diş eti bölgeleri boyunca ovabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise kabuğun iç kısmındaki ezilmiş parçalardan macun yapılıp su ile karıştırılarak kullanılır. Bu macun daha sonra diş fırçası ile dişlere sürülebilir. Portakal kabuğunun C vitamini ve antimikrobiyal özellikleri, dişlerdeki mikrobiyal büyümeyi öldürmenin yanı sıra tartar ve plak üzerindeki tortuları keser.


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