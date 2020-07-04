Crysis Remastered için erteleme kararı çıktı

Crysis Remastered için normalde dün ilk resmi video yayınlanacaktı, ancak bunun yerine Crytek’ten bir açıklama geldi. Sosyal medya platformları üzerinden de paylaşılan bu açıklamada, gerçekleşen sızıntı sonrasında oyuncuların tüm olumlu ve olumsuz yorumlarının ekipçe takip edildiği ve bu doğrultuda da oyunun “daha iyi bir durumda” satışa sunulabilmesi için erteleme kararı alındığı duyuruldu.

Kendi adıma konuşmam gerekirse, açıkçası “sızdırıldı” denilen o videonun sahte olduğunu, herhangi bir oyuncu tarafından, herhangi bir video edit programıyla yapıldığını düşünmüştüm. Zira görsel kalitesiyle ön plana çıkan bir oyunun Remastered sürümü için oldukça sönük bir videoydu. Meğerse doğruymuş. Belki de oyuncuların tepkilerini erkenden ölçebilmek için “bilinçli olarak” yapılmış bir şeydi, kim bilir?

Crysis, modlanabilir bir PC oyunu. Dolayısıyla görsel kalitesini daha da üst seviyeye getiren pek çok mod var. Hal böyleyken, “Mevcut modlarla daha iyi görselliğe sahip bir oyun varken, bu modlara kıyasla daha iyi bir kalite sunamayacaksanız Remastered sürüm yapmanıza da gerek yok,” tipi yorum yapan oyuncular bir hayli fazla.