Crysis'tan heyecanlandıran paylaşım! Geri mi dönüyor?

Crysis serisi oyunlar bir dönem oldukça iyi bir başarı elde etmişlerdi. Oyuncular da Crysis'ten memnundu. Hele ki Türkçe dil desteği oyunun popülerleşen bir unsuru olmuştu. Ancak tüm bunların üzerinden oldukça uzun bir zaman geçti. Zira, oyunun yapımcısı Crytek 2016 yılından beri sessizliği korudu. Bu sessizlik, dün yapılan bir Twitter paylaşımıyla resmen bozuldu.

CRYSİS TWİTTER'DAN GERİ DÖNDÜ

Crysis'in resmi Twitter hesabı, ‘’veri alınıyor’’ mesajı paylaştı. Bu mesajın anlamı oldukça büyük. Zira Crysis serisinin en önemli repliklerinden biri bu. Tweetin altına yapılan yorumlar da insanların bu replikten dolayı nasıl mutlu olduğunu gözler önüne sunuyor.

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020

CRYSİS İÇİN 'REMAKE' İDDİASI

Crysis'ten bir duyuru gelmesi aslında hiç sürpriz değil. Çünkü bir süredir oyunun remake versiyonunun geleceği konuşuluyordu. Son dönemlerde oyun sektöründeki 'Remake' furyasına Crytek ekibi de katılacak gibi görünüyor.

