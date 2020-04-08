CS:GO'nun tahtını şimdiden salladı: Valorant tüm zamanların rekorunu kırdı!

Valorant ilk kez geçtiğimiz ay gündemi salladı ve o günden beri oyun hakkındaki haberlerin ardı arkası kesilmedi. League of Legends efsanesinin yaratıcısı Riot Games'in yeni oyunu, FPS taktik oyunu olarak lanse edilince oyuncular daha da heyecanlandı. Nitekim, CS:GO ve Overwatch gibi oyunlardan esintiler sunan yapımın sahibi Riot Games, tanıtım sonrası dün Valorant'ın kapalı beta sürümünü yayınladı. Oyunun kapalı beta sürümünün yayınlanmasıyla oyuncuların ilgisi deyim yerindeyse doruğa ulaştı. Bu da bazı rakamlara yansıdı.

VALORANT CS:GO'YU GEÇTİ

Valorant'ın kapalı beta sürümü, Twitch gibi tüm mecralarda toplamda 1,7 milyon kişi tarafından izlendi. Bu da Valorant'ı bir rekora taşıdı. Daha önce Valve'ın oyunu Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) ait olan tüm zamanların en yüksek eş zamanlı izleyici rekoru, bu rakam ile birlikte Valorant'a geçti. Valorant, CS:GO'nun 1,13 milyonluk izleyici sayısını alt ederek rekor kırdı.

DAHA KARARLI SÜRÜMÜ YAYINLANMADI

Valorant'ın başarısı doğrusunu söylemek gerekirse oldukça takdire şayan bir durum. Zira, CS:GO bu rekora 2018 yılında düzenlenen bir şampiyonada ulaşmıştı. Fakat Valorant, daha oyunun kararlı sürümü yayınlanmadan CS:GO'yu geçmeyi başardı. Valorant’ın kapalı beta sürümüne katılmak için burayatıklayabilirsiniz.

