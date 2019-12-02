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Çubuk'ta kaçarken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 18:22 | Son Güncelleme

Çubuk'ta kaçarken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Çubuk ilçesinde hırsızlık için girdiği evden kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede hırsızlık olaylarının önlenmesi ve meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılabilmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda ekipler, Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi Destan 3 Sokak'ta devriye gezdikleri sırada bir evde el feneriyle gezildiğini fark etti. Polisi fark eden İ.A. (35), balkondan atlayarak bahçeden kaçmaya çalışırken, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlının üzerinde, tornavida, el feneri ve bıçak gibi evlere girmek için kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A'nın çeşitli hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu ve arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Ankara Çubuk Emniyet hırsızlık polis zanlı

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