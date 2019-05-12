Çukura düşen at kepçeyle kurtarıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde çukura düşen at iş makinasının kepçesiyle çıkarıldı.

Yusuf Ziya Bey Mahallesi Deliklitaş mevkisinde başıboş bir at, definecilerin kazdığı iddia edilen yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Yoldan geçen bir vatandaş durumu fark ederek itfaiye ve belediyeye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, atı çukurdan çıkarmak için büyük çaba harcadı. Bir itfaiye eri beline halat bağlayarak kepçe yardımıyla çukura indi.

İtfaiye eri, yanında götürdüğü halatın bir ucunu çukura düşen ata diğer ucunu da kepçenin tırnaklarına bağladı. At, uzun uğraşlar sonucu kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Çukur belediye ekipleri tarafından kapatılırken, kurtarılan at kontrol amacıyla belediyenin veteriner kliniğine götürüldü.

