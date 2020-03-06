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Cuma mesajları 2020: Mübarek Cuma için en anlamlı mesajlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 07:17 | Son Güncelleme

Bir mübarek Cuma gününe daha geldik. Mübarek üç ayların bu ikinci cumasında milletimiz birlik veraberlik içinde Cuma namazını kılıcak. Ayrıca günün anlam ve önemini paylaşmak ve şu zor günlerde iyi dilekleri ve dualarını iletmek için yakınlara Cuma mesajları gönderilecek. İşte sizin için derlediğimiz anlamlı Cuma mesajları...

Cuma mesajları 2020: Mübarek Cuma için en anlamlı mesajlar

CUMA MESAJLARI SMS

  • İki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.

  • Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

  • İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Cumanız Mübarek olsun.

  • Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat, bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Seni çok analım ömrümüz seviğin ve razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Amin! Hayırlı Cumalar.

  • Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar.

  • Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

  • Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları, kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

  • Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

  • "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

  • Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı cumalar..

  • Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

  • Cuma namazı saflarda BİR olan bedenler misali, gönüllerin de Efendimizin(sav) Sancağı altında bir olmasını dileklerimle Hayırlı Cumalar.

  • "...Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez." (Kasas 77) Hayırlı Cumalar.

  • Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

  • Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.

  • Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

  • Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

  • Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. duayla

  • Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

  • Rabbim! Benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırıya gitmemi ve Senin benden çok daha iyi bildiğin hallerimi af eyle. Yüce Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen; kasıtlı yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle! (Amin) . Hayırlı Cumalar.


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