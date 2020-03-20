Cuma mesajları 2020: Sağlık ve esenlik dilekli Cuma mesajları

20 Mart Cuma günü geçmiş Cumalardan oldukça farklı bir gün. Koronavirüsün vakalarının artması ile insanlar evlerine kapanıyor. Ek olarak topluluk halinde bulunmak tehlikeli olduğu için bugün Cuma namazı zamanı Camiler kapalı olacak. Ama pek çok şeyi online yaptığımız gibi "Hayırlı Cumalar" dileklerimizi de yüz yüze değil Cuma mesajları ile iletebiliriz. İşte her şeyden çok sağlık için duacı olduğumuz şu günler için sağlık ve esenlik dilekli cuma mesajları... SAĞLIK VE ESENLİKLER İÇİN CUMA MESAJLARI Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden, şifasından mahrum bırakmasın güzel Mevla’m. Hayırlı ve sıhhatli Cumalar. Temizlik imandan gelir. Mübarek Cuma gününü hayırlara vesile olsun. Sağlıklı ve esenlikli günler dilerim. Allah’ım biz duacı kullarını sağlıktan, esenlikten mahrum etme. Hepimize hayırlı ve sıhhatli cumalar... Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder. Hayırlı ve sağlıklı Cumalar. İki hayatı imha edenküfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı, sağlıklı Cumalar. Temizliğimizi elden bırakmayalım.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Şu dünyadaki zamanımızın sağlıklı geçmesi dileğiyle. Cumanız Mübarek olsun, hijyene özen gösterelim. Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat, bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Sıhhat ve afiyet daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Amin! Hayırlı, sıhhatli Cumalar. Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı sıhhatli Cumalar. Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı sağlıklı Cumalar. Unutmayın temizlik imandan gelir. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek ve sıhhatli olsun! Temizliğimize dikkat edelim, özellikle yaşlılarımızı koruyalım.

Af dilemekten çekinmeyin, hiçbir günah ALLAH'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı, sıhhatli Cumalar. Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı ve sıhhatli Cumalar. Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) Hayırlı ve sağlıklı cumalar... Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Herkese sağlıklı, sıhhatli günler dilerim. Hayırlı Cumalar. Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Sağlıklı Cumalar Olsun... "Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Hayırlı, sıhhatli, esenlikli Cumalar dilerim.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması ve sıhhatli günler geçirmeniz dileğimle. Hâyırlı ve sağlıklı Cumalar. Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Biz kullarını sağlıktan mahrum etme. Hayırlı Cumalar... "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı ve sağlıklı cumalar.. Cuma namazı saflarda BİR olan bedenler misali, gönüllerin de Efendimizin(sav) Sancağı altında bir olmasını dileklerimle Hayırlı ve sıhhatli Cumalar. "...Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez." (Kasas 77) Hayırlı ve sağlıklı Cumalar Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet, sevdiklerimize sağlıklı uzun ömürler bahşet. Amin! Hayırlı Nurlu Sağlıklı Cumalar. Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Sıhhatli bir hayat hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim hastaların şifası, sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek ve sağlıklı olsun. Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek ve sıhhat dolu olsun. Rabbim! Benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırıya gitmemi ve benden çok daha iyi bildiğin hallerimi af eyle. Yüce Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen; kasıtlı yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle! (Amin). Hayırlı ve sıhhat dolu Cumalar. İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız mübarek ve sıhhatli Olsun. Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmez imiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle; Hayırlı ve sıhhatli cumalar… Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.