Cuma mesajları - Resimli, en yeni, en güzel, farklı, anlamlı, kısa cuma ve cuma akşamı mesajları

Cuma günü, İslam dünyasında özel bir yere sahiptir ve bu günle ilgili pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Cuma günü, camilerde cuma namazının kılındığı ve hutbelerin dinlendiği bir gün olarak öne çıkar. Bu özel günde müminler, birbirlerine resimli cuma mesajları veya sözlü cuma mesajları şeklinde birbirinden farklı cuma mesajları gönderirler. Cuma, duaların ve ibadetlerin kabul olma ihtimalinin yüksek olduğu, manevi olarak daha değerli bir gündür. Sevgiliye, dostlara veya topluma gönderilen cuma mesajları, bu kutsal günün ruhunu yüceltir ve manevi bağları güçlendirir.

En güzel cuma mesajları

Kişiler arası cuma mesajları, en güzel şekilde paylaşım yapmanın bir aracıdır. İşte cuma mesajı alternatifleri:

“Cuma sabahının huzurunu paylaşarak, tüm sevdiklerinize hayırlı sabahlar ve hayırlı cumalar diliyorum. Allah'ım, bu mübarek günün sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini nasip etsin. Bereketinin feyzinden nasiplenen kullarından eylesin. Dualarımızı kabul buyursun. Hayırlı Cumalar…”

“Allah'ım! İçimizi sevginle, dışımızı şefkatinle, rızkımızı bereketinle, ömrümüzü merhametinle, dünyamızı rahmetinle, ahiretimizi nurunla doldur. Âmin. Günaydın, mutlu bir sabah ve hayırlı cumalar dilerim.”

“Dua ile yaklaştığımız, salâvatla andığımız, tövbelerle temizlendiğimiz ve nuruyla aydınlanan bir Cuma daha yaşıyoruz. Rabbim, bu günün hayırlarını üzerimize yağdırarak kabul eylesin. Hayırlı Cumalar…”

“Kalbimiz imanla, gönlümüz İslam’la, dilimiz Kur’an’la, kulağımız ezanla, gözümüz nurla dolsun. Evimiz huzur ve neşeyle büsbütün dolsun. Hayırlı Cumalar…

"Dünyada birçok dil varken, herkes sadece bir ‘gülümseme’yi anlar. Sevginin, paylaşmanın ve kahkahaların evinizi aydınlatacağı güzel bir Cuma olsun. Cuman Mübarek Olsun.”

“Rabbim, Cuma hürmetine hastalara şifa, dertlilere deva ve borçlulara borçlarından kurtulmayı nasip etsin. Hayırlı Cumalar…”

“Bugün Cuma… Rabbim, dualarınızı hayırlı kılarak kabul etsin ve Cumanız bereketli olsun. Gönlünüzce bir Cuma günü dilerim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar…”

“Allah’ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı bağışla. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Günaydın, hayırlı sabahlar ve hayırlı cumalar dilerim.”

Anlamlı cuma mesajları

“Gözlerinizin sadece güzellikleri görmekle kalmadığı, tüm gününüzün neşe ve huzur dolu olduğu bir Cuma dilerim. Hayırlı Cumalar.”

“Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimizde olsun. Cumanız mübarek ve huzur dolu olsun.”

“Ya Rabbi! Sana yönelen elleri, sana bükülen boyunları, Sana yalvaran dilleri boş çevirme. Dualarımızı kabul buyur, amin. Hayırlı ve nurlu Cumalar dilerim.”

“Birlik ve beraberlik içinde, kalp kırmadan geçireceğimiz bir Cuma günü olsun. Hayırlı Cumalar…”

“Cuma günlerinin güzelliğini ve huzurunu yaşarken, dualarınızın kabul olacağı bu mübarek zaman diliminde, Rabbim, bu günün ve dualarımızın hayırlı olmasını nasip etsin.”

“Rabbim, sevginle dolu yüreklerle Sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eylesin, amin. Hayırlı Cumalar.”

“Allah’ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerimizde olsun. Rabbim, günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın. Hayırlı Cumalar dilerim.”

“Rabbim, dualarımızı kabul buyursun, sağlığımızı daim eylesin, kazancımızı bereketlendirsin ve kalplerimizi huzurla doldursun. Hayırlı Cumalar.”

Cuma mesajları kısa örnekler

“Hayırlı Cumalar! Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun.”

“Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.”

“Huzurlu ve bereketli bir Cuma günü dilerim.”

“Allah’ın rahmeti ve huzuru sizinle olsun. Hayırlı Cumalar!”

“Cumanız hayırlı, dualarınız kabul olsun.”

“Hayırlı Cumalar! Gününüz bereketli ve huzurlu geçsin.”

“Bu mübarek günde dualarınız kabul, kalbiniz huzurlu olsun.”

“Cumanız mübarek olsun, Allah tüm dileklerinizi kabul etsin.”

“Günümüz bereketli, Cumanız hayırlı olsun.”

“Hayırlı Cumalar! Rahmet ve huzur dolu bir gün dilerim.”

“Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.”

“Hayırlı Cumalar! Allah’ın bereketi ve huzuru üzerinizde olsun.”

“Bu mübarek Cuma, tüm dilekleriniz gerçekleşsin.”

“Cumanızda huzur ve mutluluk bulmanız dileğiyle.”

“Dualarınız kabul, Cumanız hayırlı olsun.”

“Hayırlı Cumalar! Rahmet ve bereket dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle.”

“Cuma gününüz mübarek olsun, Allah tüm dileklerinizi kabul etsin.”

“Huzurlu ve bereketli bir Cuma günü dilerim.”

“Cumanız hayırlı olsun, sağlık ve huzur dolu bir gün olsun.”

“Allah’ın rahmeti ve mağfireti sizinle olsun. Hayırlı Cumalar!”

“Cumanız mübarek, gönlünüz huzurlu olsun.”

“Hayırlı Cumalar! Gününüz bereketli ve huzurlu geçsin.”

“Bu mübarek Cuma, kalbiniz rahat, dualarınız kabul olsun.”

“Cumanız mübarek olsun, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun.”

“Hayırlı Cumalar! Güzel bir gün ve huzurlu bir hafta sonu dilerim.”

Cuma mesajları 2024 yılı için örnekler

“Allah’ım, rızkımıza bol kazanç, kalbimize huzur, ömrümüze bereket ihsan eyle. Amin. Cumanız mübarek olsun!”

“Rabbim, hayatımıza şeref, rızkımıza bereket, bedenimize sağlık, ahlakımıza fazilet ve evlatlarımıza edep nasip etsin. Hayırlı Cumalar dilerim.”

“Rabbim, imanını kalpten eksik etmeyen ve her zaman sana yakın olan kullarından eylesin bizi. Hayırlı Cumalar!”

“Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun, kalplerimiz huzurla dolsun. Cumanız mübarek olsun!”

“Cumamız, ümmetimin bayramları içinde en kıymetli günlerden biridir. Allah, bu mübarek günde dualarımızı kabul eylesin. Hayırlı Cumalar!”

“Bu mübarek Cuma gününde Allah, rahmetini ve mağfiretini üzerimize yağdırsın, bizi her daim doğruluk yolunda eylesin. Cuma’nız mübarek olsun!”

“Allah, Cumanızı huzur ve mutlulukla doldursun. Ailenizle birlikte bereketli ve hayırlı bir Cuma geçirmenizi dilerim.”

“Bu mübarek Cuma gününde, Allah dualarınızı kabul etsin ve kalbinizi her daim huzurla doldursun. Cumanız mübarek olsun!”

“Rabbim, Cuma’nın bereketini ve rahmetini üzerimize yağdırsın, rızkımızı genişletsin, dualarımızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar!”

“Bu Cuma, Allah’ın rahmeti ve bereketiyle dolu, dualarınızın kabul olduğu bir gün olsun. Cumanız mübarek olsun!”

Cuma akşamı mesajları

“Cuma'mızın akşamında, günün huzuru ve rahmeti üzerimizde olsun. Allah dualarınızı kabul etsin, ailenize ve size sağlık, mutluluk ve huzur versin. Hayırlı akşamlar!”

“Bu mübarek Cuma akşamında Allah, gönlünüzdeki tüm dilekleri gerçekleştirsin ve size bol bereketler nasip etsin. Geceniz huzur dolu olsun.”

“Cuma akşamı, günün güzelliklerini ve dualarınızın kabulünü müjdeleyen bir zaman dilimi. Rabbim, sizlere ve sevdiklerinize huzur ve mutluluk versin. Hayırlı akşamlar!”

“Cuma akşamında Allah’ın rahmeti ve bereketiyle dolu bir gece geçirin. Dualarınızın kabul olduğu, huzurla dolu bir akşam diliyorum. İyi akşamlar!”

Güzel, anlamlı, resimli cuma mesajları

Hayırlı Cumalar resimli Cuma mesajları arayanlar için en güzel Cuma mesajları alternatifleri şu şekildedir:

En yeni resimli cuma mesajları

Resimli ve en yeni Cuma mesajları aşağıdaki gibidir: