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CUMA NAMAZI KILINIŞI: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet Ankara, İzmir, İstanbul 22 Aralık 2023 cuma saatleri

22.12.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Cuma namazı kılınışı, bugün (22 Aralık 2023) öğle vakti camiye gidecek olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cuma hutbesi konusu ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Müminlerin ebedi yurdu, cennet" olarak belirlendi. Cuma günü cemaat ile cuma namazı kılınması farz kılınmıştır. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için 22 Aralık 2023 cuma saatleri ve Diyanet'e göre adım adım cuma namazı kılınışı...

CUMA NAMAZI KILINIŞI: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet Ankara, İzmir, İstanbul 22 Aralık 2023 cuma saatleri

Cuma namazı kılınışı 22 Aralık 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Cuma günü gusül abdesti almak sünnettir. Bu namaz abdest alındıktan sonra cemaat ile birlikte kılınır. Yalnızca erkeklere farzdır. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Peki, cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, 22 Aralık 2023 Diyanet'e göre adım adım cuma namazı kılınışı...

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur. Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur. Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir. Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır. bHutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

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Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

CUMA NAMAZI SAATLERİ! 22 ARALIK 2023

22 Aralık 2023 cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İstanbul cuma namazı saati: 13:07

Ankara cuma namazı saati: 12.52

İzmir cuma namazı saati: 13:15

Bursa cuma namazı saati: 13:07

Adana cuma namazı saati: 12:42

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