Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre eksiksiz ve doğru cuma namazı kılınışı!

Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bilindiği üzere, Cuma günü müslümanlar tarafından mübarek gün olarak kabul edilmektedir. Bugün cemaat ile namaz kılınması fark kılınmıştır. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Cuma namazı kılınışı...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır.

İlk 4 Rekat Cuma Namazının İlk Sünneti;

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya),

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır. (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

1. Rekat

Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir, Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,

Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

Oturuşta Ettahiyyâtü okunur, "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat

Besmele çekilir, Fatiha Sûresi okunur, Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat

Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ilk sünnet tamamlanır.

2 Rekat Cuma namazının farzı;

İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur. İmam hutbeyi okur ve dua eder. Daha sonra müezzin kamet getirir ve cuma namazın farzı için herkes ayağa kalkar.

İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama",

"Allahu Ekber" diyerek imam İftitah tekbiri alır, bizde kendi içimizden tekbir alırız,

Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1. Rekat

Sübhaneke okunur, İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,

İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.

Rükudan doğrulurken imam "Semi Allahü Limen Hamideh" der, tam dik durunca bizde "Rabbena Lekel Hamd" deriz,

İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir ve secdede üçer defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" deriz,

İmam "Allahü Ekber" der ve "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat

İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,

İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir,

İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okuruz,

İmam "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verir, bizde kendi içimizden selam vererek farzı tamamlarız.

4 Rekat Cuma namazının Son Sünneti;

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının son sünnetini kılmaya),

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

1. Rekat

Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,

Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat

Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat

Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Kılınan bu 10 rekat namaz cuma namazıdır. (4 rekat ilk sünnet, 2 rekat cumanın farzı ve 4 rekat cumanın son sünneti)

Bundan sonraki 4 rekat zuhr-i ahir namazı ve 2 rekat vaktin sünneti de nafile namazdır, isteyenler kılar. Ancak, nafile namazlarında sevabı ve kazançı çok olduğundan bunlarında kılınması önemlidir. Bu namazlardan sonra imam ve cemaatle tesbihatlar yapılması ve dualar edilmesi büyük önem taşımaktadır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının 4 rekatı ilk sünnet, 2 rekatı farz ve 4 rekatı son sünnet olmak üzere sekiz 10 rekattan oluşur.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 16 EYLÜL 2022 CUMA

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

İSTANBUL:13:04

ANKARA:12:49

İZMİR:13:11

BURSA: 13:04

16 EYLÜL 2022 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Bulunduğunuz ilin Cuma ezanı saatini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:

https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti

16 EYLÜL CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 16 Eylül Cuma hutbesini yayınladı.

16 Eylül Cuma hutbesinin konusu 'Takva, Haya ve Tesettür' oldu.

İşte 16 Eylül Cuma hutbesi:

"Muhterem Müslümanlar!

Allah Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de bizlere şöyle seslenir: “Ey Âdemoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik.”

Bu ayet-i kerime, giyinme ihtiyacımızı karşılayan nimetleri bize Cenâb-ı Hakk’ın ihsan ettiğini ve O’na şükretmenin boynumuzun borcu olduğunu bildirir. Aynı zamanda giyinmenin bir güzellik ve zarafet gereği olduğuna işaret eder. Ayetin devamında ise şöyle buyrulur: “Takva elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar.”

Aziz Müminler!

Takva elbisesi; imandır, edeptir. Takva elbisesi, bedeni örten giysilerin nasıl bir anlam taşıdığını idrak etmektir. Takva elbisesi, örtünmenin hakiki gayesini keşfetmektir. Takva elbisesi, bedenine zarar verecek ve ruhunu incitecek her türlü hatadan uzak kalarak erdemli yaşama bilincidir. Örtünme Allah’ın bir ayeti olduğuna göre, bizim onun hikmetini düşünmemiz ve Rabbimizden öğüt almamız gerekir.

Rabbimiz, insanı eşsiz bir yapıda yaratmıştır. Fıtrat dediğimiz bu yapı, iyi, güzel ve faydalı olana yönelmeye hazırdır. Bedenin mahrem ve dokunulmaz olduğu, giyinmenin doğru ve güzel olduğu, doğuştan gelen fıtri bir kabuldür. İlk insan Hz. Âdem ve eşinin cennetteki hali bunun en büyük ispatıdır. Onlar, Allah’ın emrini unutup kendilerine yasaklanan ağaçtan yediklerinde edep yerleri açılmış, mahcubiyet ve telaş içinde cennet yapraklarıyla örtünmeye çalışmışlardı. Bu utancın sebebi ise, onların fıtratında bulunan hayâ duygusuydu.

Kıymetli Müslümanlar!

Hayâ, insanın çirkin bir şey yapmaktan çekinmesi, günah işlemekten utanmasıdır. Hayâ, İslam ahlâkının özüdür; hayâ ilk peygamberlik öğretilerinden beri insanlığa seslenen ahlâkî bir davettir. İslam’da örtünmenin en büyük hikmetlerinden biri, hem kullara hem de Allah’a karşı hayânın gereği olmasıdır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (s.a.s), “Allah halîmdir, hayâ sahibidir, kusurları örtendir. Hayâyı ve örtünmeyi sever.” buyurmuştur. Çünkü hayâ, Allah’ın her an bizimle olduğunu bilmek, O’nun karşısında mahcup olacağımız şeyler yapmamaktır. O halde, örtünmenin ilahi bir anlamı ve değeri vardır. Örtünme, insanın daima kendisini gören, işiten ve koruyan ilâhî kudreti unutmamasıdır. Örtünme, Allah’ın sevdiği, istediği, emrettiği bir davranış olduğu için değerlidir. Tesettür küçümsenemez, itibarsız bir tercih gibi gösterilemez. Çünkü tesettür Allah’ın rızasını kazanmanın bir vesilesidir.

Değerli Müminler!

Tesettür, Allah ve Resûlü’nün gösterdiği istikamette yaşamaya dair kararlılığın dışa yansımasıdır. Tesettür deyince, kadını ve erkeği ilgilendiren ortak bir kavramdan, yüce bir erdemden söz ediyoruz. Örtünmenin sadece kadını ilgilendirdiğini ve başörtüsünden ibaret olduğunu zannetmek ciddi bir yanılgıdır. Zira örtünme, insanla ilgili bir ilkedir ve sınırlara saygının ifadesidir. Elbette kadın ve erkeğin tesettür sınırlarında İslam’ın belirlediği farklılıklar vardır. Ancak unutmayalım ki, kadın ya da erkek her mümin, hayâ bilinciyle örtünür ve bu saygınlıkla toplum içinde değer kazanır. Zira İslam’a göre insan, sureti ve imajıyla değil, ruhu ve şuuruyla kıymetlidir. Güzelliği haram çizgisinin ötesinde değil, helal dairesinde aramalıdır.

Aziz Müslümanlar!

Kur’an-ı Kerim’de, “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha nezih bir davranıştır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır.” buyrulur. Bir sonraki ayette ise “Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Kendiliğinden görünenler dışında ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar.” buyrulmaktadır. Bu iki emrin peş peşe gelmesi, hayânın ve örtünmenin hem erkek hem de kadından beklendiğini gösterir. Her Müslüman kendi izzetini korumakla olduğu kadar, diğer insanların mahremiyetine saygı duymakla da yükümlüdür. Ne mutlu hür iradesiyle hayâ, hicap ve edeple yaşamayı seçenlere! Ne mutlu kulluk bilinciyle yaşayıp dünyada da ahirette de kazançlı çıkanlara!

Hutbemin sonunda Azerbaycan-Ermenistan sınırında vatanını müdafaa ederken şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Cenâb-ı Hak’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının başı sağ olsun."



