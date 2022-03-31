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Cuma namazı saat kaçta kılınır? 31 Mart İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta?

31.03.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen cuma gününde cuma namazının saat kaçta ve nasıl kılınacağı araştırılıyor. Cuma namazı farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınır. Peki cuma namazı saat kaçta kılınır? 31 Mart İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Cuma namazı saat kaçta kılınır? 31 Mart İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta?

İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için 1 Nisan cuma namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yayınladı. Peki cuma namazı saat kaçta kılınır? 31 Mart İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta? İşte ayrıntılar...

1 NİSAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bu hafta cuma namazı saati İstanbul'da 13:13, Ankara'da 12:58, İzmir'de 13:20 olacak.

Tüm illerin cuma namazı saat bilgisine, 'https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti' adresinden ulaşabilirsiniz.

CUMA NAMAZI KILINIŞI

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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