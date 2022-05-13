CUMA NAMAZI SAATİ 13 MAYIS 2022! Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri!

13 Mayıs Cuma namazı saatleri müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen cuma günü münasebetiyle, cemaatle birlikte namaz kılmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Diyanet işleri Başkanlığı resmi web sitesinde konuya ilişkin bilgileri yayımladı. Peki Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 13 Mayıs Cuma günü için Diyanet işleri Başkanlığı tarafından açıklanan İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma vakitleri ile ilgili bilgiler haberimizde...

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA KILINACAK? 13 MAYIS 2022 CUMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 13 Mayıs Cuma günü paylaştığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saati İstanbul'da 13:05'de, Ankara'da 12:50'de, İzmir'de 13:13'te, Bursa'da ise 13:05'te olacak.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, CUMA VAKİTLERİ!

Cuma namazı saat bilgisi 13 Mayıs 2022 için belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:05

ANKARA: 12:50

İZMİR: 13:13

BURSA: 13:05

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il Cuma namazı vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın:

https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti

13 MAYIS CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Mayıs Cuma hutbesini yayınladı.

13 Mayıs Cuma hutbesinin konusu "İş ve çalışma ahlakı" oldu.

İşte 13 Mayıs Cuma hutbesi:

İŞ VE ÇALIŞMA AHLAKI

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam, helal ve meşru yollardan rızık kazanmayı emreder. Bu uğurda gösterilen çabayı, harcanan emeği, dökülen alın terini mukaddes görür. Allah rızası gözetilmeyen, helal-haram çizgisine riayet edilmeyen, yalan, aldatma ve haksızlık içeren her türlü iş ve ticareti ise yasaklar.

Aziz Müminler!

Her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da bir ahlak vardır. İslam'ın iş ve ticaret ahlakının temeli doğruluktur, dürüstlüktür. Helal-haram duyarlılığıdır. Emeğe ve alın terine saygıdır. İnsan haysiyetini ve kamu hukukunu korumak, can güvenliğini tehlikeye atmamaktır.

Kıymetli Müslümanlar!

Kimimiz işçi kimimiz işveren, kimimiz çiftçi kimimiz tüccar; her birimiz emek ve fedakârlıkla dokunuyoruz birbirimizin hayatına. Hangi görevde olursak olalım İslam'ın iş ve ticaret ahlakını kuşanma sorumluluğumuz vardır. İş ve ticaret hayatında işverene düşen, huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktır. Resûlüllah (s.a.s)'in çalışanın ücretini alın teri kurumadan önce veriniz."1 buyruğunca emeğin karşılığını tastamam ödemektir. Çalışanlarla kardeşçe, insaflı, sıcak ve samimi bir ilişki kurmaktır. İbadet ve dinlenme gibi ihtiyaçları için gerekli imkânları sunmaktır. Çalışanlarının sağlığını ve hayatını korumak, iş güvenliğine yönelik bütün tedbirleri almaktır.

Değerli Müminler!

İş ve ticaret hayatının işçiye ve memura yüklediği sorumluluklar da vardır. İşçi ve memur, Peygamberimiz (s.a.s)'in tavsiyesine uygun olarak işini sağlam ve güzel yapar. Verimli ve kaliteli iş üretir. Çalıştığı yeri, eşya ve malzemeleri kendi malı gibi korur. İş güvenliği ile ilgili kurallara titizlikle riayet eder. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye atmaz.

Aziz Müslümanlar!

Geliniz, çalışma hayatımızda Din-i Mübin-i İslam'ın hayat veren ilkelerine sımsıkı sarılalım. İşimizin ve ticaretimizin hakkını verelim; helal lokma uğrunda alın teri dökelim. Çalışma ve helal kazançla hayatımıza bereket ve huzur katalım. İş ve ticaret ahlakına riayet edenlerin hem nafakalarını helal yoldan temin edeceğini hem de Rabbimizin rızasına nail olacağını unutmayalım.

Sözlerimi, hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimelerin meâliyle bitiriyorum: "İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır. Çabası görülecek ve çalışmasının karşılığı kendisine mutlaka verilecektir." 2

1 İbn Mâce, Rühûn, 4.

2 Necm 53/39-41.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.



