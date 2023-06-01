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CUMA NAMAZI SAATİ 2 HAZİRAN: Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı ne zaman kılınacak, kaçta? İl İl namaz vakitleri

01.06.2023 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayının ilk cuma namazı saati için araştırmalar hız kazandı. 2 Haziran Cuma günü, bu ayın ilk cuma namazı kılınacak. Vatandaşlar saati şaşırmamak için namaz vakitlerini araştırıyorlar. Her hafta camilere giderek cemaatle birlikte Cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlar, araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı ne zaman kılınacak, kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve İl il diyanet cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAATİ 2 HAZİRAN: Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı ne zaman kılınacak, kaçta? İl İl namaz vakitleri

Cuma namazı saatleri, cuma gününün yaklaşmasıyla araştırılmaya başlandı. İl il cuma namazı vakitleri Diyanet tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar yaşadıkları şehrin namaz vaktini araştırıyorlar. İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, cuma günü camileri doldurup taşıracak. İşte 2 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Her Müslüman’a farz olan Cuma namazı saati illere göre farklılık gösterebiliyor. "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden yayınlanan il il cuma namazı vakitleri ile vatandaşlar yaşadıkları kentin namaz saatini görüntüleyebiliyorlar.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul: 13:07
Ankara: 12:52
İzmir: 13:14
Antalya: 13:00
Adana: 12:42

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır.

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Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.


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