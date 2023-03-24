CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL 24 Mart 2023: Ramazan ayının ilk Cuma namazı saat kaçta? İşte Ankara, İzmir, İstanbul il il cuma namazı vakitleri!

Ramazan ayının ilk Cuma namazının saat kaçta kılınacağı İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok kişi tarafından merak edildi. Cuma namazı saati İstanbul'da saat 13:16 olarak duyurulurken, Ankara için 13:00, İzmir için 13:23 olarak belirtildi. İşte 81 il için 24 Mart 2023 cuma namazı saati...

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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 24 MART 2023

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ : 13:16

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ : 13:00

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ :13:23

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ : 13:15

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ : 12:50

24 MART 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan illere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

81 İL İÇİN CUMA NAMAZI SAATLERİ





