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CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL 24 Mart 2023: Ramazan ayının ilk Cuma namazı saat kaçta? İşte Ankara, İzmir, İstanbul il il cuma namazı vakitleri!

24.03.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saatleri, Ramazan ayının ikinci gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2023 Ramazan imsakiyesi de dahil olmak üzere konuya dair tüm bilgileri il il yayımladı. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? 23 Mart 2023 Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL 24 Mart 2023: Ramazan ayının ilk Cuma namazı saat kaçta? İşte Ankara, İzmir, İstanbul il il cuma namazı vakitleri!

Ramazan ayının ilk Cuma namazının saat kaçta kılınacağı İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok kişi tarafından merak edildi. Cuma namazı saati İstanbul'da saat 13:16 olarak duyurulurken, Ankara için 13:00, İzmir için 13:23 olarak belirtildi. İşte 81 il için 24 Mart 2023 cuma namazı saati...

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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 24 MART 2023

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

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İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ : 13:16

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ : 13:00

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ :13:23

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ : 13:15

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ : 12:50

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24 MART 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan illere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

81 İL İÇİN CUMA NAMAZI SAATLERİ

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