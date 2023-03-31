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  4. CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL 31 Mart 2023: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara, İzmir, İstanbul dahil il il cuma namazı vakitleri!

CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL 31 Mart 2023: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara, İzmir, İstanbul dahil il il cuma namazı vakitleri!

31.03.2023 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü konuya ilişkin güncel bilgileri yayımladı. Bugün birçok kişi camiye gidecek, eller semaya kalkacak. dualar edilecek. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 31 Mart 2023 Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL 31 Mart 2023: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara, İzmir, İstanbul dahil il il cuma namazı vakitleri!

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen kişiler Diyanet tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. 31 Mart 2023 cuma namazı İstanbul'da 13:13'te, Ankara'da 12:58'de, İzmir'de ise 13:21'de kılınacak. İşte detaylar...

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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 31 MART 2023

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

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İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ:13:13

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ:12:58

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ:13:21

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ:13:13

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:48

KONYA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:59

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ: 12:29

Resimli cuma mesajları! 31 Mart 2023 Resimli cuma mesajları! 31 Mart 2023

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31 MART 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan illere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

81 İL İÇİN CUMA NAMAZI SAATLERİ

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