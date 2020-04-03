Cuma namazı yerine kılınan öğle namazı saat kaçta? Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerle ilgili alınan kısıtlama kararlarının geçerliliği devam ediyor. 3 Nisan için de Cuma namazı vaktinde camiler kapalı olacak. Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Cuma vakti okunacak ezan sonrası evlerde öğle namazı kılınması için çağrıda bulunmuştur. Peki öğle namazı nasıl kılınır ve öğle namazı saat kaçta? İşte öğle namazı rehberi ve il il Cuma vakti ezan vakitleri...

ÖĞLE NAMAZI SAAT KAÇTA?

Namaz vakitlerine aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz. Açılan ekranda menüden bulundunuz ili seçip, o ilde saat kaçta öğle namazı kılınacağını öğrenebilirsiniz.

İstanbul için 20 Mart Öğle Namazı vakti: 13.12

Ankara için 20 Mart Öğle Namazı vakti: 12.57

İzmir için 20 Mart Öğle Namazı vakti: 13.20

İl il öğle namazı vakitleri için tıklayınız

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Öğle namazı vaktini Mynet'in imsakiye sayfasından öğrenebilirsiniz. Öğlen namazı 10 rekattır. 4 sünnet 4 farz ve 2 son sünnet olarak kılınır. Öncelikle sünnet kılınır. Daha sonra farz ve son sünnet kılınır.

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Öğle Namazının Dört Rekat Farzı

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz