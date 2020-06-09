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Cuma namazına şartlı izin!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.06.2020 15:11 | Son Güncelleme

İran'da Tahran ve Fars eyaletine bağlı tüm kentlerde 103 gün aradan sonra maske ve kişisel seccade şartıyla cuma namazı kılınacağı bildirildi.

Cuma namazına şartlı izin!

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hüccetülislam Mahmud Seyyah, Tahran eyaletine bağlı tüm kentlerde 12 Haziran'da cuma namazı kılınacağını açıkladı.

Tahran'da 'kırmızı bölge' olarak adlandırılan yüksek riskli bölge kalmadığını hatırlatan Seyyah, "Cuma namazı, sosyal mesafe ve sağlık kuralları gözetilerek Tahran'ın tüm kentlerinde kılınacak. Cuma namazlarına katılanlar maske, kişisel seccade ve mühür gibi kişisel eşyalarını yanlarında getirmeli" dedi.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Fars eyaletine bağlı tüm kentlerde de cuma namazlarının sağlık talimatlarına uyulması şartıyla bu hafta kılınacağı açıklandı.

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi, 27 Şubat'ta Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Koronavrüsle Mücadele Kurulu'nun uyarıları üzerine Tahran başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının görüldüğü 23 eyalette cuma namazının kılınmayacağını duyurmuştu.

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