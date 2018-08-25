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Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda Cumartesi Annlerinin 700. haftası için düzenlenen basın açıklamasına izin verilmedi. Polis toplanan grubu dağıtmak için biber gazı ve boyalı mermi kullandı.

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

"Cumartesi Anneleri"nin 700. eylemi için Taksim İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na gelmek isteyen gruba polis izin vermedi.

İstiklal Caddesi boyunca gruptakiler ve polis arasında arbede yaşandı. Polis, dağılmayan gruplara gazla müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bu arada polis, girişi engellemek için Galatasaray Meydanı çevresinde önlem aldı. Meydana girmek isteyenlere izin verilmiyor.

Eylem için Taksim'e gelenler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra, bazı HDP ve CHP milletvekillerinin de olduğu görüldü.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Cumartesi Anneleri beyoğlu Taksim

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