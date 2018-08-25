Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

"Cumartesi Anneleri"nin 700. eylemi için Taksim İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na gelmek isteyen gruba polis izin vermedi.
İstiklal Caddesi boyunca gruptakiler ve polis arasında arbede yaşandı. Polis, dağılmayan gruplara gazla müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Bu arada polis, girişi engellemek için Galatasaray Meydanı çevresinde önlem aldı. Meydana girmek isteyenlere izin verilmiyor.
Eylem için Taksim'e gelenler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra, bazı HDP ve CHP milletvekillerinin de olduğu görüldü.
AA
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