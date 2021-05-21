Cumartesi pazar market, bakkal, manavlar kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

1 Haziran’a kadar devam edecek kademeli normalleşme döneminde market, bakkal, manavlar faaliyetlerine devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede birçok işyeri gibi market, bakkal, manavların da çalışma saatlerine yer verilmişti.
CUMARTESİ PAZAR MARKET, BAKKAL, MANAV KAÇA KADAR AÇIK?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme tedbirleri genelgesinde ilk olarak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kararlar açıklandı.
Genelgeye göre, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00’de başlarken 05.00’de son buluyor. Bununla birlikte hafta sonlarında da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Bu kapsamda cumartesi pazar günlerinde faaliyetlerine devam eden pek çok iş yerinin de çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.
Buna göre market, bakkal ve manavlar cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00’da açılıp akşam 17.00’de kapanıyor.
İşte genelgenin ilgili bölümü;
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde market, bakkal, kasap, manav, tatlıcı ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, kasap, manav, tatlıcı ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız unlu mamul ve ekmek ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece bakkal ve marketlere ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYIP BİTİYOR?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, kademeli normalleşme tedbirleri uyarınca hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00’de başlayıp 05.00te son buluyor.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ise Cuma akşamı saat 21.00’de başlıyor, pazartesi sabahı 05.00’te son buluyor.