Cumhur İttifakı adayı Tuna’dan Akşener ve Kocamaz’ın iddialarına yanıt

Cumhur İttifakı’nın MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, evrakları geç verildiği için İYİ Parti’den aday olamayan Burhanettin Kocamaz’ın ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in iddialarına tepki göstererek, "Bu tamamen bir kurgudur. Tamamen bilinçli yapılan programlı bir senaryodur. Senaryoyu da güzel uyguladılar ama millet yemiyor. Bu suçu da Hamit Tuna’ya atıyor" dedi.

"İspat etsinler adaylıktan çekileceğim"

Tarsus ilçesinde, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında esnaf gezisi yapan Tuna, evrakları İl Seçim Kurulu’na geç verildiği için İYİ Parti’den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın iddialarına yanıt verdi. Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuna, "Bugün bir televizyon kanalında, İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi, şahsımla ilgili bazı iddialar ortaya atmıştır. İYİ Parti’nin adayı olan şahısla alakalı (Burhanettin Kocamaz), onun söylediği bir isnat üzerinden, benim ’İYİ Parti’den dahi aday olmayacak’ şeklinde bir ifade kullandığım iddia edilmektedir. Aday olamayışının sebebini bizim üstümüzden kullanmak suretiyle mağdur edebiyatı yapıyor. Programın sunucusuna yazdığım mesajda, Meral Akşener’e yönelik ’Eğer böyle bir ifadeyi gerek görsel, gerek tweet ya da başka bir mesaj usulüyle bir yerde attığımı ispat etsin adaylıktan çekileceğim’ dedim. Ben kişilerle uğraşmam. Siyasetim düz ve omurgalıdır. Siyasette bir yerde olmak ya da olmamak kader, kısmet meselesidir. Biz çalışıyoruz, millet bize inanmış. Tabi çıkan anketlerin sonucunda kendisinin çok geride olduğunu gören şahıs bir hareket yapmak durumundaydı. Onu da bu şekilde yaptı. Adaylık müracaatı ve seçim takvimi 1 Ocak tarihi itibariyle herkese ilan edilir. Bu aday olan, meclis üyesi olan, teşkilat başkanları, bütün siyasi partilere ve demokrasilerin düğümüdür. Seçim zamanı herkes bu takvime uymak durumundadır" diye konuştu.