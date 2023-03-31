Cumhurbaşkanı adayları için YSK'dan bağış kararı! Döviz hesabı açılabilecek

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde YSK'nın kesin aday listesinde yer alan isimler alfabetik sıralamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olarak açıklandı. Adayların kampanyalarına yapılacak olan döviz cinsindeki bağışlarla ilgili de Resmi Gazete'de yeni bir düzenleme yayımlandı.

DÖVİZ HESABI AÇTIRABİLECEKLER

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile Cumhurbaşkanı Seçiminde cumhurbaşkanı adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine ilişkin Usul ve Esasları Gösterir 201 Sayılı Genelge'ye 'Döviz ile yapılacak yardım ve bağışlar' başlıklı 5/A maddesi eklendi.



Karara göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde cumhurbaşkanı adayları, bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek.

ÜST SINIR 55 BİN 998 TL'NİN DÖVİZ KARŞILIĞI TUTARI

Cumhurbaşkanı adaylarına en yüksek nakdi bağış ve yardım miktarı olan 55 bin 598 TL'nin karşılığı döviz tutarını geçmemek şartıyla döviz cinsinden yardım ve bağış yapılabilecek. Bağış ve yardımlarda, yapıldığı günden bir önceki gün Resmi Gazete'de ilan edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Efektif Satış Kuru dikkate alınacak. (DHA)