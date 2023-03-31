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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

31.03.2023 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi alfabetik sıralamayla; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Türkiye seçimlere 4 adayla gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi için kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Listede; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan isimleri yer aldı.

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