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Cumhurbaşkanı Aliyev’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı

21.08.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gaziantep-Nizip karayolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, Gaziantep-Nizip karayolunda dün meydana gelen trafik kazası sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması haberinin kendisini son derece kederlendirdiğini belirtti.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten Aliyev, yaralılara da acil şifalar diledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
taziye aliyev erdoğan
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