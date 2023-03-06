Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu formülüne yorum! 'Anayasanın açık ihlalidir'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkmasının ardından gözlerin çevrildiği Millet İttifakı'nda yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile görüştü. İki isme yetkili cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önerisinde bulunulduğu açıklandı. Söz konusu teklif CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilirken, Kılıçdaroğlu'nun da bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan ise Twitter'da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Uçum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'ANAYASANIN AÇIK İHLALİDİR'

"Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı aslabirleşemez (m.127/5). Aynı kişinin hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar."

Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5).Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir.Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur.Halk hesabını sorar. March 6, 2023



