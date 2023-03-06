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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu formülüne yorum! 'Anayasanın açık ihlalidir'

06.03.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için yaptığı yeni öneri siyaset gündemini hareketlendirdi. Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantıya Meral Akşener de katıldı ve Akşener, Altılı Masa'ya dönmüş oldu. Yavaş ve İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan yorum geldi. Uçum, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Anayasanın açık ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu formülüne yorum! 'Anayasanın açık ihlalidir'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkmasının ardından gözlerin çevrildiği Millet İttifakı'nda yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile görüştü. İki isme yetkili cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önerisinde bulunulduğu açıklandı. Söz konusu teklif CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilirken, Kılıçdaroğlu'nun da bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan ise Twitter'da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Uçum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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'ANAYASANIN AÇIK İHLALİDİR'

"Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı aslabirleşemez (m.127/5). Aynı kişinin hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar."


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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu

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