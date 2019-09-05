Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Kürt bacımız, kalu beladan bu yana kardeşliğimizin ve bin yıllık birlikteliğimizin gereğini yapmıştır”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Diyarbakır’da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP İl Binası önünde eylem yapan Fevziye Çetinkaya’nın kuzeni Aysel Bozkurt’un HDP’li yöneticilere yönelik "Başlarım sizin Kürdistan davanıza" sözlerinin sorulması üzerine, “Kürt bacımız, kalu beladan bu yana kardeşliğimizin ve bin yıllık birlikteliğimizin gereğini yapmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara’da Siteler Esnaf Kefalet Kooperatifini ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Topçu, “Misak-ı Milli esaslarımızın belirlendiği, milli birlik ve beraberliğimizin sağlandığı, Kuva-yı Milliye ruhu ile tam bağımsızlık ve milli egemenlik için karar verildiği, gücünü milletten alan liderin seçildiği, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 100. yılı kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sivas Kongresi üyelerinin bir tamamının ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

“Kürt, Türkmen, Arap, Alevi, Sünni parti ve siyaset gözetmeden Kuva-yı Milliye ruhu etrafında Cumhurbaşkanımızın yanında”

Topçu sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün etrafımızı saranların dedeleri o gün de dedelerimizin etrafını sarmıştı, o gün dedelerimize dayatılan Sevr’i, atalarımız Atatürk’ün yanında ‘tam bağımsız güçlü Türkiye’ diyerek yırtıp attılar. Şimdi ise onların torunları olan bizler Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil, Afrin, Azez, Cerablus’ta onların piyonları DEAŞ, PKK-PYD-YPG ve FETÖ’ye karşı Kürt, Türkmen, Arap, Alevi, Sünni parti ve siyaset gözetmeden Kuva-yı Milliye ruhu etrafında Cumhurbaşkanımızın yanında tam bağımsız güçlü Türkiye için içeride ve dışarıda gereğini ölümüne yapıyoruz ve yapacağız.”

Gazetecilerin dün Diyarbakır’da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP İl Binası önünde eylem yapan Fevziye Çetinkaya’nın kuzeni Aysel Bozkurt’un HDP’li yöneticilere yönelik "Başlarım sizin Kürdistan davanıza" sözlerinin sorulması üzerine Topçu, "Kürt bacımız, kalu beladan bu yana kardeşliğimizin ve bin yıllık birlikteliğimizin gereğini yapmıştır. Analar, tam bağımsız güçlü bir Türkiye’de evlatlarını yedi düvelin piyonlarına kurban vermemek için canlarını ortaya koyuyor. Kürt anası bu feryadı ile ülkemizdeki meselenin birilerinin iddia ettiği gibi bir alt kimlik-üst kimlik meselesi değil, bölücü terör meselesi olduğunu bütün dünyaya haykırıyor” dedi.