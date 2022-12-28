Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum 'erken seçim' iddiaları sürerken 2 tarih verdi: Sonrasında yapılması hukuken zorunludur

Son dakika haberi: 'Erken seçim' iddiaları konuşulmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un belirttiği tarihler dikkat çekti. Seçim Kanunu değişikliğine dikkat çeken Uçum, "Seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur" dedi. 30 Ocak'tan önce karar alınamayacağını vurgulayan Uçum, "30 Ocak 7 Nisan arası (hafta sonu karar alınırsa 9 Nisana kadar) seçimlerin yenilenmesi kararı alınabilir" ifadelerini kullandı.

"EN ERKEN 9 NİSANA, EN GEÇ 11 HAZİRANA ALINABİLİR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, şu açıklamayı yaptı:

"Seçim Kanunu değişikliğinin 2023 seçimlerinde geçerli olması için seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur. Bu nedenle seçimler en erken 9 Nisana en geç 11 Hazirana alınabilir. Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var."

"Buna göre 30 Ocak 7 Nisan arası (hafta sonu karar alınırsa 9 Nisana kadar) seçimlerin yenilenmesi kararı alınabilir. 30 Ocaktan önce karar alınmaz çünkü %7 barajı yürürlüğe girmez. 9 Nisandan sonra karar alınamaz çünkü o durumda 18 Haziran yasal seçim günü geriye çekilemez."