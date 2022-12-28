HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum 'erken seçim' iddiaları sürerken 2 tarih verdi: Sonrasında yapılması hukuken zorunludur

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum 'erken seçim' iddiaları sürerken 2 tarih verdi: Sonrasında yapılması hukuken zorunludur

28.12.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye seçim atmosferine her geçen gün daha yoğun hissederken 'erken seçim' tartışmaları gündemden düşmüyor. Haziranın Kurban Bayramı ve tatil dönemine denk gelmesi gibi nedenlerle tarihin öne çekilebileceği ileri sürülüyor. Konuyla ilgili çeşitli tarihler dillendirilirken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçimlerin en erken ve en geç alınabileceği tarihleri duyurdu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum 'erken seçim' iddiaları sürerken 2 tarih verdi: Sonrasında yapılması hukuken zorunludur

Son dakika haberi: 'Erken seçim' iddiaları konuşulmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un belirttiği tarihler dikkat çekti. Seçim Kanunu değişikliğine dikkat çeken Uçum, "Seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur" dedi. 30 Ocak'tan önce karar alınamayacağını vurgulayan Uçum, "30 Ocak 7 Nisan arası (hafta sonu karar alınırsa 9 Nisana kadar) seçimlerin yenilenmesi kararı alınabilir" ifadelerini kullandı.

"EN ERKEN 9 NİSANA, EN GEÇ 11 HAZİRANA ALINABİLİR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, şu açıklamayı yaptı:

"Seçim Kanunu değişikliğinin 2023 seçimlerinde geçerli olması için seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur. Bu nedenle seçimler en erken 9 Nisana en geç 11 Hazirana alınabilir. Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var."

"Buna göre 30 Ocak 7 Nisan arası (hafta sonu karar alınırsa 9 Nisana kadar) seçimlerin yenilenmesi kararı alınabilir. 30 Ocaktan önce karar alınmaz çünkü %7 barajı yürürlüğe girmez. 9 Nisandan sonra karar alınamaz çünkü o durumda 18 Haziran yasal seçim günü geriye çekilemez."

O tarihi işaret etti! Flaş 'erken seçim' açıklaması O tarihi işaret etti! Flaş 'erken seçim' açıklaması

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeli hakkındaki sözleri tartışma yaratmıştı! MHP'den Davutoğlu'na sert yanıt geldi: Kendisinde en kıt olan şeyden dem vurmuşBahçeli hakkındaki sözleri tartışma yaratmıştı! MHP'den Davutoğlu'na sert yanıt geldi: Kendisinde en kıt olan şeyden dem vurmuş
Yıl sonunda orduya dünyayı sarsan emir! "En yüksek savaş hazırlığında olun"Yıl sonunda orduya dünyayı sarsan emir! "En yüksek savaş hazırlığında olun"
Dünya Putin'in bu açıklamasını konuşuyor: Hepsini yok edeceğizDünya Putin'in bu açıklamasını konuşuyor: Hepsini yok edeceğiz
Anahtar Kelimeler:
erken seçim

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş...

Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş...

EYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyor

EYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyor

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler!

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler!

Afgan garsondan kadınlar tuvaletinde iğrenç plan! Genç kadın peçete düşünce fark etti

Afgan garsondan kadınlar tuvaletinde iğrenç plan! Genç kadın peçete düşünce fark etti

Davutoğlu, Bahçeli için o sözleri kullanınca sunucu araya girdi

Davutoğlu, Bahçeli için o sözleri kullanınca sunucu araya girdi

İlginizi Çekebilir

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.