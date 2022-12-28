Son dakika: 'Erken seçim' tartışmalarına TBMM Başkanı Şentop'tan yanıt! O tarihi işaret etti

Son dakika haberi: Türkiye'de erken seçim olacak mı? Siyasetin gündemindeki kritik soruyla ilgili Mustafa Şentop'tan gelen yanıt dikkat çekti.
Şentop konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum."
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de seçimin nisandan sonra yapılacağını vurgularken "Mayısta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir" açıklamasında bulunmuştu.