Son dakika: 'Erken seçim' tartışmalarına TBMM Başkanı Şentop'tan yanıt! O tarihi işaret etti

Son dakika haberi: Türkiye'de erken seçim olacak mı? Siyasetin gündemindeki kritik soruyla ilgili Mustafa Şentop'tan gelen yanıt dikkat çekti.

6 NİSAN'I İŞARET ETTİ: KARAR BEKLEMİYORUM

Şentop konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum."

AK PARTİLİ ZENGİN: 1-2 HAFTA ÖNE GELEBİLİR

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de seçimin nisandan sonra yapılacağını vurgularken "Mayısta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir" açıklamasında bulunmuştu.