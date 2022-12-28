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  4. Son dakika: 'Erken seçim' tartışmalarına TBMM Başkanı Şentop'tan yanıt! O tarihi işaret etti

Son dakika: 'Erken seçim' tartışmalarına TBMM Başkanı Şentop'tan yanıt! O tarihi işaret etti

28.12.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2023'te yapılacak seçimin öne çekileceği iddiaları gündemdeki yerini korurken TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan konuyla ilgili açıklama geldi. "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran" diyen Şentop ayrıca 6 Nisan tarihine dikkat çekti.

Son dakika: 'Erken seçim' tartışmalarına TBMM Başkanı Şentop'tan yanıt! O tarihi işaret etti

Son dakika haberi: Türkiye'de erken seçim olacak mı? Siyasetin gündemindeki kritik soruyla ilgili Mustafa Şentop'tan gelen yanıt dikkat çekti.

6 NİSAN'I İŞARET ETTİ: KARAR BEKLEMİYORUM

Şentop konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum."

AK PARTİLİ ZENGİN: 1-2 HAFTA ÖNE GELEBİLİR

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de seçimin nisandan sonra yapılacağını vurgularken "Mayısta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir" açıklamasında bulunmuştu.

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