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Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı (Hamza Cebeci kimdir?)

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2020 09:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı. Atama kararı Resmi Gazete yayımlandı. Peki Hamza Cebeci kimdir? İşte tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı (Hamza Cebeci kimdir?)

Hamza Cebeci'nin Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

HAMZA CEBECİ KİMDİR?

1953 Düzce Gümüşova doğumlu Cebeci, evli ve 4 çocuk babası.

İlk ve orta okulu Gümüşova'da, liseyi Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi Fen bölümünde devlet bursuyla okudu. 1974'te Bakanlık izni ile Almanya'ya gitti. 1984 yılında Türkiye'ye döndü.

1986'da ticaret hayatına başlayan Cebeci, 1997'de Cebeci İnşaat İç ve Dış Ticaret Turizm İthalat ve İhracat Ltd. Şti. kurdu, halen şirketin sahibi.

1987'de Refah Parti Bolu milletvekili adayı olan Cebeci, AK Parti'nin kuruluşunda da görev aldı.

Sonraki yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak çeşitli komisyonlarda görev alan Cebeci, 2015'ten bu yana Darülaceze Başkanlığını sürdürüyordu.

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