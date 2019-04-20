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Cumhurbaşkanı Erdoğan 100. yıl logosunu belirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs 1919’un 100.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100. yıl logosunu belirledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek etkinliklerde kullanılacak logoyu belirledi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan yola çıkarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaşmasıyla başlayan istiklal mücadelesinin mihenk taşlarından birisi olan 19 Mayıs 1919’un 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek gençlik, kültür ve spor etkinliklerini himayelerine alan ve 21 Şubat 2019’da yayımlanan genelgeyle etkinliklerin çerçevesini belirleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinliklerde kullanılacak logoyu belirledi.
19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. yılı, 22 Haziran 1919 Amasya Tamimi’nin 100. yılı, 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi’nin 100. yılı, 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi’nin 100. yılı, 23 Nisan 1920 TBMM’nin açılışının 100. yılı ve 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı etkinliklerinde kullanılacak logo ve logo kurumsal kimliği, kutlamalara özel olarak hazırlanan "www.yuzuncuyil.gov.tr" web sitesinde yayınlandı.
Yeni kurulan web sitesinde etkinliklerle ilgili bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Milli Mücadele’yi başlatan sürecin 100. yıldönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek tüm vatan sathına yayılmıştır. Misak-ı Milli’nin ilanıyla girilen yol, Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla yeni bir safhaya ulaşmıştır. 19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme asla boyun eğmeyen milletimizin varoluş mücadelesinin ilk adımıdır. Büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla sürdürülen bu mücadele, imkansızlıklara rağmen zaferle sonuçlanmıştır. Düşmanın İzmir’de denize dökülmesiyle sonuçlanan büyük zaferin ardından yeni devletimizi de aynı inançla kurduk. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ilk değil, binlerce yıllık tarihindeki son devletidir. Cumhuriyetimiz, millet egemenliğine dayalı olarak inşa edilmiş ve kendisine hedef olarak muasır medeniyet seviyesinin üstüne ulaşmayı belirlemiştir. İstiklal mücadelemizin en önemli dönüm noktası olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gazi Mustafa Kemal’in milletimize armağanıdır. Bu bayramı, 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle, önceki yıllara göre çok daha çok coşkulu, çok daha geniş katılımlı, maziden atiye uzanan köprüyü yeni nesillere çok daha iyi anlatabilecek şekilde kutlamayı planlıyoruz. Ülkemizin büyük sınamalardan geçtiği bu dönemde, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine milletimizin tüm kesimlerinin 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacağına inanıyoruz. Milli birlik, beraberlik ve dayanışma etrafında şekillenen bu ruh, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran kararlılık ve inancın ifadesi olduğu kadar halen verdiğimiz mücadelenin de sembolüdür. Vatandaşlarımızın tamamının, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de, aynı heyecanla istiklallerine ve istikballerine sarıldıklarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimi ile terör örgütlerinin vatanını hedef alan içerideki ve dışarıdaki tüm saldırılarına, bir asır önceki cesaretiyle karşı koyarak, içindeki istiklal ateşinin asla sönmeyeceğini göstermiştir. Biz de milletimize şükran borcumuzu ödemek için, 2023 hedeflerimize ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız, bizden sonraki nesillere, nice 100. yıllar kutlayabilecekleri daha güçlü, daha müreffeh, daha huzurlu bir Türkiye bırakmaktır. Bu düşüncelerle milletimizin ve özellikle de gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bizlere bağımsızlığımızı ve devletimizi kazandıran tüm kahramanları, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.
Belirlenen 100. yıl logosu başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 2019 yılı boyunca tüm resmi yazışmalarda kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100. yıl logosunu belirledi

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