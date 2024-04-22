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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak’ta! Kalkınma Yolu Projesi imzalandı: 'Dönüm noktası olacak'

22.04.2024 12:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan söz konusu görüşme sonrası Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak’tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Projesi imzalandı. Erdoğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada anlaşmanın 'dönüm noktası' olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak’ta! Kalkınma Yolu Projesi imzalandı: 'Dönüm noktası olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, 13 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi.

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RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Erdoğan Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda Irak Başbakan Muhammed Şiya Sudani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından askeri kıtayı selamladı.

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IRAKLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.

Erdoğan'ın görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Aziz kardeşimin davetine icabetle uzun bir aradan sonra Bağdat'ta bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Iraklı kardeşlerimiz muhabbetleriyle, samimiyetleriyle bizi evimizde gibi hissettirdi.

Irak stratejik bir komşumuzdur. Ziyaretimin ve imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasına işaret edeceğine inanıyorum. Güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, enerji, ulaştırma, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda müzakereleri kapsayan ortak bir komisyon kurulmasına karar verdik.

"DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Irak ortak tarihi beşeri ve kültürel bağlara sahip olduğumuz, stratejik değer atfettiğimiz bir komşumuzdur. Irak ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkesi temelinde ortak çıkarlarımızı gözeterek ilerletme yönünde güçlü siyasi iradeye sahibiz. Bugünkü ziyaretimizde bugün bunu bir kez daha teyit etmiş olduk. Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde hayati öneme sahip yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum.

"STRATEJİK ÇERÇEVE ANLAŞMASI SAĞLAM BİR YOL HARİTASI TEŞKİL EDİYOR"

Sayın Başbakan ile birlikte altına imza attığımız ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşması sağlam bir yol haritasını teşkil ediyor. Metinle güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, çevre, sınır aşan sular, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda teknik müzakerelerin sürdürülmesini ve takibini sağlayacak ortak daimi komiteler kurulmasına karar verdik. Ayrıca güvenlikten ticarete, ulaştırmadan tarıma pek çok başlıkta aktedilen metinler ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirirken yeni iş birliği imkanlarını da beraberinde getirecektir. İmza altına aldığımız anlaşmaların bihakkın hayata geçirilmesi için de gereken koordinasyonu sağlayacağız."

ERDOĞAN: "IRAK TERÖRDEN ARINDIRILMALI"

İletişim Başkanlığı'ndan söz konusu görüşmeyle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak’tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak’ın istikrarı için önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Irak’ın iş birliği içinde atacağı adımların bölgesel kalkınma ve refaha da katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi."

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KALKINMA YOLU PROJESİ İMZALANDI

Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Projesi imzalandı.

Irak'ı Türkiye üzerinden dünyaya bağlaması öngörülen Kalkınma Yolu Projesi konusunda Ankara ve Bağdat arasında yakın ve yoğun çalışmalar sürerken, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle daha güçlü ivme yakalaması bekleniyor.

Orta Doğu'nun en büyük limanı olması hedeflenen ve 2025'te tamamlanması planlanan Irak'ın güneyindeki Basra kentinde yer alan Büyük Fav Limanı'nın inşası tüm hızıyla sürüyor.

Kalkınma Yolu Projesi'nin ilk ayağı olan liman, aynı zamanda Fırat ve Dicle nehirlerinin denize dökülmeden önce birleştiği Şattülarap'ın ağzında yer alıyor.

Limandan başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul'dan geçerek Türkiye sınırına uzanacak demir yolu ve kara yolu hatlarını ihtiva eden projenin, Türkiye sınırından Mersin Limanı'na erişim sağlaması ve karayoluyla İstanbul üzerinden Avrupa'ya ulaşması öngörülüyor.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Irak
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