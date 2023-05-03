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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 hükümlüyü affetti: Karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 hükümlüyü affetti: Karar Resmi Gazete'de

03.05.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli suçlar dolayısıyla cezaevinde bulunan 4 hükümlü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildi. Karar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 hükümlüyü affetti: Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karalardan biriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu kurumunda çalışan bazı isimler görevden alınmıştı. Bir başka kararla ise 4 hükümlünün cezasının kaldırıldığı duyuruldu.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar"a göre; eski Korgeneral Çetin Saner ve Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları "kocama" nedeniyle, Nihat İliman ve Sedat Çelik'in cezaları ise sakatlık hali nedeniyle kaldırıldı.

Saner, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Alpsoy ise Hizbullah Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Nihat Liman kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunurken Sedat Çelik ise uyuşturucu ticareti nedeniyle cezaevindeydi.

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resmi gazete

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