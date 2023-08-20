Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macaristan'da sıcak karşılama! Tokalaşmak için sıraya girdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerine katılmak üzere Macaristan’a geldi.

KUTLAMALARA KATILACAK

Başkent Budapeşte’de Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı’na "TUR" uçağıyla iniş yapan Erdoğan, Budapeşte Dünya Atletizm Şampiyonası 2023 Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyerek Karmelita Manastırı’nda gerçekleştirilecek Kuruluş Günü kutlamalarına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Macaristan heyetinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, , Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

MACAR VATANDAŞLARI SELAMLADI

Final öncesi Erdoğan birçok ülke lideriyle görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan daha sonra Budapeşte'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macar vatandaşları selamladı.





