Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suudi Arabistan'dan sürpriz davet! Arap medyası yazdı

Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinde, ılımlı rüzgarlar esmeye devam ediyor. Arap Baharı sonrasındaki gelişmeler ve Kaşıkçı cinayeti sonrası gerilen iki ülke arasındaki ilişkide ılımlı rüzgarlar esmeye başladı.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında gerçekleştirilen son telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için "diyalog kanallarının açık tutulmasında" mutabık kalınmıştı.

ERDOĞAN, MEKKE'YE DAVET EDİLDİ

Son olarak iki ülke arasında normalleşme sürecine giren ilişkiler için Lübnan medyasından bir iddia ortaya atıldı. Tactical Report, Suud yetkililere dayandırdığı haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mekke'ye davet edildiğini söyledi.

"BAYRAM NAMAZINI BİRLİKTE KILACAKLAR" İDDASI

Ziyarette Suudi Kralı Selman ve Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile birlikte Erdoğan'ın bayram namazını Mekke'de kılacağı yazıldı.



