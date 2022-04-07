HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suudi Arabistan'dan sürpriz davet! Arap medyası yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suudi Arabistan'dan sürpriz davet! Arap medyası yazdı

07.04.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suudi Arabistan'dan sürpriz bir davet geldiği iddia edildi. Arap medyası, Kral Selman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mekke'ye davet ettiğini yazdı. İddiaya göre Erdoğan, bayram namazını Mekke'de kılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suudi Arabistan'dan sürpriz davet! Arap medyası yazdı

Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinde, ılımlı rüzgarlar esmeye devam ediyor. Arap Baharı sonrasındaki gelişmeler ve Kaşıkçı cinayeti sonrası gerilen iki ülke arasındaki ilişkide ılımlı rüzgarlar esmeye başladı.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında gerçekleştirilen son telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için "diyalog kanallarının açık tutulmasında" mutabık kalınmıştı.

ERDOĞAN, MEKKE'YE DAVET EDİLDİ

Son olarak iki ülke arasında normalleşme sürecine giren ilişkiler için Lübnan medyasından bir iddia ortaya atıldı. Tactical Report, Suud yetkililere dayandırdığı haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mekke'ye davet edildiğini söyledi.

11

"BAYRAM NAMAZINI BİRLİKTE KILACAKLAR" İDDASI

Ziyarette Suudi Kralı Selman ve Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile birlikte Erdoğan'ın bayram namazını Mekke'de kılacağı yazıldı.

Çavuşoğlu: Buça'dan gelen görüntüler müzakareleri gölgelediÇavuşoğlu: Buça'dan gelen görüntüler müzakareleri gölgeledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trump sonunda kabul etti! İlk kez bu kadar net konuştuTrump sonunda kabul etti! İlk kez bu kadar net konuştu
Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldıPolisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı
Mersin'de dünyaya geldi! Türkiye'den sonra dünya da şaşkınMersin'de dünyaya geldi! Türkiye'den sonra dünya da şaşkın
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Suudi Arabistan Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması!

Otobüs bileti fiyatlarına zam geldi!

Otobüs bileti fiyatlarına zam geldi!

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı, çocuklara para verip...

Bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı, çocuklara para verip...

İlginizi Çekebilir

Adeta süper besin: Egzamayı iyileştirir, kabızlığı giderir...

Adeta süper besin: Egzamayı iyileştirir, kabızlığı giderir...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Sahte polis üniforması ve arama emri kartıyla herkesi kandırdı!

Sahte polis üniforması ve arama emri kartıyla herkesi kandırdı!

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.