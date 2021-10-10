Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle buluştu

Programı kapsamında Adana'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün toplu fabrika açılışlarını yaptı. Daha sonra partililere ve vatandaşlara seslenen Erdoğan sonrasında gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

"Bazılarının bizim gençlerimizle böyle samimiyle olmamızdan rahatsızlık duymalarını anlıyorum. Ben bu yolda gençlerle yürüdüm ve gençlerle netice aldım. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olurken de gençlerleydim, Başbakanlık göreviminde de çalışma arkadaşlarımın büyük kısmı gençlerden oldu. Cumhurbaşkanı oldum işte yine gençlerleyim. Bir gün Külliye'ye yolunuz düşerse orada da çalışma arkadaşlarımızın çoğunun gençlerden oluştuğunu göreceksiniz. Sizlerin hayat sevince, umudu, vizyonu daha çok çalışma şevki veriyor.

"KENDİ İŞİNİZE BAKIN"

Gençlerle aramıza girmeye kalkanlara diyoruz ki siz kendi işinize bakın. Biz gençlerle aramıza kimseyi sokmayız. Ben yeni bir terim ortaya koydum. Bizim ki TEKNOFEST kuşağı.

AYRINTILAR GELECEK...



