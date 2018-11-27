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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıklıyor (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

SEÇİM HABERLERİ  | 27.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ve Ankara dahil olmak üzere 20 belediye başkan adayını açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıklıyor (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

AK Parti'nin 20 il belediye başkan adayını grup toplantısında açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı iller arasında Ankara ve İzmir de var.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Sancaktepe'de düşen helikopterde hayatlarını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine baş sağlığı dileklerimi ifade ediyorum.

EGE VE DOĞU AKDENİZ KRİZİ

Ülkemizi 12 mil meselesinde söz söyleyemez hale getirme gayretleri nafiledir. Buna engel olmak isteyenlere hadlerini bildirmekte kararlıyız. Mülteci akını karşısında tir tir titreyenler konu petrol, doğalgaz, siyasi rant olduğunda aslan kesiliyorlar. Şu anda 4 milyon, 4 buçuk milyonu ülkesinde barındıran bir Türkiye var. Diğer yanda ise botlarını şişlemek sureti ile Akdeniz'in, Ege'nin sularına gömenler var. Bu oyunlar artık karnımız yoktur. Ne Doğu Akdeniz'de, ne de diğer bölgelerde kendi tezlerimizden en ufak taviz vermeyeceğiz.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ GERİLİM

Karadeniz'de ise bir başka gerilim giderek tırmanıyor.Rusya ve Ukrayna arasındaki hadiselerin yeniden alevlenmiş olmasından gerçekten üzüntü duyuyoruz. Hem Rusya hem de Ukrayna'yı yakın dostu olarak gören bir ülke olarak Karadeniz'in bir an önce barış denizi haline gelmesini istiyorum.

'SURİYE'DE ARTIK DEAŞ YOK, BİRTAKIM KÜÇÜK ÇETELER VAR'

Bölgemizdeki DEAŞ balonunu, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu patlatmıştır. DEAŞ'a karşı olduğunu söyleyenler DEAŞ'a karşı en ufak bir mücadele vermiyor. Buradan tüm dünyaya sesleniyor ve diyorum ki; Suriye'de DEAŞ yok, yedekte bekletilen, eğitilen birtakım küçük çeteler var.

'MGK'DA ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ'

MGK toplantımızda bu meseleleri değerlendirip önemli kararlar alacağız. Oyalama taktikleriyle bizi idare edebileceklerini sananlar artık yolun sonuna geldiklerini görecekler. Müttefik olduklarını söyleyenler ilişkilerimizi geleceğe taşımak isteyenler için bu fırsattır. Teröristlerin önünden çekildikleri takdirde yanımızda olduklarını anlayacağız. Aksi takdirde kendi bekamız için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

YEREL SEÇİM MESAJI

AK Parti kendi siyasi gündeminin ayrımını titizlikle yapan bir partidir. 16 yılda 14 seçimde ülkemizin tüm önemli meselelerini olması gerektiği gibi yönetmeyi başardık. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da 40 büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını paylaştık. Grup toplantımızda 20 adet büyükşehir ve il aday ismini açıklayacağız.

Aralık ayıyla birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak yeni bir dönem başlatacağız. Yerel seçimleri bu dönemin destekçisi haline dönüştüreceğiz. Manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz. AK Parti şahsım başta olmak üzere, milletimizin gönlünde yer etmiş bir kadronun öncülüğünde kurulmuştur. Cumhuriyetimizin bizden önceki 79 yılında yapılanlardan kat be katını ülkemize kazandırmayı başlardık. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, sanayiden sosyal yardımlara kadar Türkiye'ye çağ atlattık. Bu güvenle diyoruz ki, kim ne derse desin belediyecilik AK Parti'nin işidir.

'BU TÜR ARKADAŞLARLA YOL YÜRÜMEYİZ'

Biz eserlerimizle konuşuyoruz, anamuhalefet gibi yalanlarla değil. Bu anamuhalefet rahatsız oluyor, İstanbul'a belediye başkanı olduğumda, musluklarında su akman, dağ gibi çöpleri olan bir İstanbul'u CHP'den almıştım. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Partimde de bu tür arkadaşlar varsa, onlarla da yol yürümeyiz.

Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurudunda değildir. Kılıçdaroğlu CHP'li başkanların yönettiği yerde hayat kalitesinin yüksekliğinden bahsediyor. CHP'li başkanların yönettiği yerler belediyelerin değil, büyükşehirin veya hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir. Bugün Kadıköy'den Pendik'e büyükşehirin hazırladığı raylı sistemle gidiyorsunuz. Bunların kafasında kim daha iyi yönetir diye bir düşünce yok. Bunun yerine AK Parti ve diğer partilerin oylarını alabilecek cinliğe kafa yoruyorlar. CHP yönetimine bir ödev veriyorum. Bu 60 kişilik listeyi alsınlar taktiklerine, cinliklerine göre isimler koysunlar. 31 Mart gecesi milletimiz hizmete talip olanlara mı, cinlik yapanlara mı itibar edecek. 31 Mart'ta bu köhne zihniyete bir dur diyin. Bizim nasıl hizmetler verdiğimizi biliyorsunuz.

İşte AK Parti'nin 20 ildeki adayları;

Afyonkarahisar - Mehmet Zeybek

Ankara - Mehmet Özhaseki

Ayrıntılar geliyor...


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