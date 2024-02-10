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Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı, Valilik yasak ilan edildiğini duyurdu! Gabar Dağı için karar alındı

10.02.2024 15:47 | Son Güncelleme:
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Şırnak'taki Gabar Dağı'ndaki petrol keşfiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparken aynı sıralarda Şırnak Valiliği'nden gelen karar dikkat çekti. Erdoğan Gabar'daki petrol üretim hedefini anlattı, Şırnak Valiliği bölgeye girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı, Valilik yasak ilan edildiğini duyurdu! Gabar Dağı için karar alındı

Gabar Dağı için yeni bir karar alındı, bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. 15 günlük sürecek kararla ilgili Şırnak Valiliği'nden açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gabar petrolüyle ilgili açıklamada bulundu.

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ERDOĞAN: GABAR'DA HEDEF GÜNLÜK 100 BİN VARİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında il ziyaretleri sürüyor. Erdoğan bugün Zonguldak'tan vatandaşlara seslenirken Karadeniz'deki doğal gaz ve Gabar Dağı'ndaki petrol keşfine ilişkin mesajlar verip şöyle konuştu:
"Karadeniz doğalgazının ardından, şimdi de Gabar’da bulduğumuz yüksek miktarda ve kalitede petrol bu atılımlardan biriydi. Hatırlarsınız muhalefet bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine petrol keşfimizi alaya almıştı.

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Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar’daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibari ile 35 bin varili geçti. Allah’a hamd olsun çalışan buluyor, azmeden buluyor ve sondaj yaparak buluyor. Dahası bu rakam her geçen gün artıyor. 2024 yılı sonunda Gabar’daki günlük petrol üretimi miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz.”

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VALİLİK: GABAR'DA 15 GÜN GİRİŞLER YASAKLANDI

Erdoğan'ın bu açıklamayı yaptığı sıralarda ise Şırnak Valiliği, Güçlükonak ilçesindeki Gabar Dağı'yla alınan kararı duyurdu. Buna göre Gabar Dağı bölgesi 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi, girişler de yasaklandı.

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Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların yasağa uyması çağrısı yapılırken şu ifadeler yer aldı:
“İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 10 Şubat 2024 - 24 Şubat 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır.”

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Petrol gabar dağı
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