Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak’ta duyurdu: ‘Doğal gaz desteğini Nisan ayına kadar uzatıyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan açıklamasında doğal gaz desteği ile ilgili önemli bir açıklamada bulunarak “Doğal gazda geçen yıl başlattığımız indirim uygulamasını Nisan ayına kadar uzatıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DESTEĞİ

9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Karadeniz doğalgazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Ücretsiz doğalgaz desteğimizi sürdürüyoruz. İlk ay konutlardan hiçbir ücret almadık. Vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını biz ödedik. 11 ay boyunca konutlarda kullanılan 25 m3'lük doğalgaz bedelinin bilabedel olacağını söyledik. Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz. Vatandaşa 84 milyar destek sağlamış olacağız.

"GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM 35 BİN VARİL"

Kendi gemilerimizle sismik arama çalışmaları devam ediyor. Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın merkezi haline getirmekte kararlıyız. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimiz. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri hayata geçiriyoruz.

Karadeniz doğalgazının ardından Gabar'da bulduğumuz petrol bu atılımlardan biriydi. Muhalefet bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine alaya almışlardı. Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle 35 bin varili geçti. 2024 sonunda Gabar'da günlük üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





