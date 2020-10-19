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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile bir araya gelen muhtarlara seslendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2020 18:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlara "Yerel yönetimlerde sizler bizim Türkiye'deki ilk elimiz, ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizsiniz." dedi.

Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bakanlık'ta yemekte bir araya gelen Ankara'daki bazı mahallelerin muhtarlarına Soylu aracılığıyla seslendi.

Yemek sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşen Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgın kuralları kapsamında sınırlı sayıda muhtarla yemekte buluştuklarını belirtti.

"YERELDE SESİMİZSİNİZ"

Telefondan muhtarlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yerel yönetimlerde sizler bizim Türkiye'deki ilk elimiz, ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizsiniz. Dolayısıyla burada İçişleri Bakanlığımız, valilerimiz, kaymakamlarımızla beraber müşterek çalışmalarınızla, inanıyorum ki Ankara'mızı güzel yarınlara beraber taşıyacağız, beraber yürüteceğiz. Dayanışmamız çok önemli, yardımlaşmamız çok önemli. Bu dayanışmamızı başarılı bir şekilde yürüttüğümüz sürece Allah'ın izniyle Ankara'mız bir başkent olarak çok daha güzel günlere yürüyecektir." (AA)


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