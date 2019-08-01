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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:44 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YAŞ Anıtkabir

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
TÜRKİYEDE 1 GENEL KURMAY BAŞKANINI BİR ORDU KOMUTANINI MOSSAD 25 YIL ÖNCEDEN BELİRLİYOR VE YETİŞTİRİYOR ZAMANI GELDİĞİNDE YERİNE OTURTUYOR DİKKAT....AYNEN VALİLLER GİBİ,,,İL MÜDÜRLERİ GİBİ. HATTA MÜSTEŞARLAR GİBİ....SAYIN ERDOĞAN YENİ TÜRKİYEDE MUTLAKA BÜYÜK BİR ÇÖZÜM BULACAK BU KONULARA...İMZA OZAYDİN65
adliyelerin Adı Oldu Adalet Sarayı Başkanlık Sarayı Olarak Yapılanın Adı Oldu "Külliye"
@ozaydin65 sen bonzai mi içiyorsun birader bu kafa sende fazla
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