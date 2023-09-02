Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bedava ev sözü verenler deprem bölgesinin yolunu unuttu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'nde konuştu. "Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık" diyen Erdoğan "İrademizi aşan bazı hususlarla karşılaşsak da depremin yıktığı şehirleri ayağa kaldırmakta kararlıyız" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"HEM SÖZLERİNİ HEM DE HATAY'LA BİRLİKTE DİĞER ŞEHİRLERİMİZİN YOLUNU UNUTTULAR"

"28 Mayıs seçimlerinde şahsımıza verdikleri destek için Hatay halkına teşekkür ediyorum. Gelecek 5 yılda Türkiye ile birlikte Hatay'ın güvenine de layık olacağız. 6 Şubat eden depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Enkazların altında kalarak aramızdan ayrılan hiçbir insanımızı unutmadık, unutmayacağız. Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu. Depremin siyasetini ve istismarını yapanlardan değil depremin acısını yaşayanlardan ve destek verenlerden olduk.

"BÖYLE BÜYÜK FELAKETİN ALTINDAN KALKACAK ÜLKELERİN SAYISI BİR ELİN 5 PARMAĞINI GEÇMEZ"

Deprem bölgesini sadece fotoğraflardan görenler 11 ilimiz etkilen afeti anlamakta zorlanıyor. Hatay ve ilçelerinin asrın felaketini yaşadığı tartışma götürmez bir gerçektir. Ekonomisi ne kadar güçlü olursa olsun böyle büyük felaketin altından kalkacak ülkelerin sayısı bir elin 5 parmağını geçmez. İrademizi aşan bazı hususlarla karşılaşsak da depremin yıktığı şehirleri ayağa kaldırmakta kararlıyız.

"BUGÜN BUNLARA YENİLERİ EKLENİYOR"

Sizleri güvenli ve yeni yuvalarınıza kavuşturmak için gece ve gündüz çalışıyoruz. Hatay'da 214 bin konut zarar görmüştür. Şu an da Hatay'da 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bugün bunlara yenileri ekleniyor. Bugün temellerini attığımız projelerle birlikte Hatay'ın kent meydanının inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz.

"VERGİ, HARÇ VE HER TÜRLÜ MASRAFTAN MUAF OLACAKLAR"

Yerinde dönüşüm projemize toplan 86 bin kişi kişi başvurdu. Vergi, harç ve her türlü masraftan muaf olacaklar. Bakanlığımız tüm süreci takip edecek. İnşa edilen konutların depreme dayanıklılık gibi akıllarda hiçbir soru işareti kalmayacak."

