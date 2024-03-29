Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da Türklere yönelik saldırılara tepki göstermişti! Belçika Başbakanı: 'PKK terörist bir örgüttür'

Belçika'da terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırmıştı. Giderek büyüyen olaylarla ilgili Türkiye'den peş peşe açıklamalar gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki göstermişti.

Yaşanan olaylardan sonra Belçika Başbakanı Alexander De Croo kameralar karşısında açıklama yaptı. "Bizim ülkemizde insanlar serbestçe düşünebilirler ve düşüncelerini serbestçe söyleme hakkına sahiptirler" diyen Croo, "Ancak bu düşüncelerini terörist bir örgütü desteklemek amacıyla paylaşmalarına izin veremeyiz. PKK, Avrupa'da terörist bir örgüt olarak kabul edilmektedir" dedi.

İşte Coo'nun açıklamasından satır başları:

"Ülkemizin değişik şehirlerinde ve bölgelerinde ikamet eden değerli Türk vatandaşları ve temsilcileri, bizim ülkemizde insanlar serbestçe düşünebilirler ve düşüncelerini serbestçe söyleme hakkına sahiptirler.

"İZİN VEREMEYİZ"

Ancak bu düşüncelerini terörist bir örgütü desteklemek amacıyla paylaşmalarına izin veremeyiz. PKK, Avrupa'da terörist bir örgüt olarak kabul edilmektedir. Ancak burada çok net bir şekilde mesaj vermemiz gerekiyor.

"SON VERİLMESİ GEREKİYOR"

Bu provokasyona ve şiddete derhal son verilmesi gerekiyor. Burada bütün taraflara bu provokasyonu sonlandırmaları için sesleniyorum. Bu terörist organizasyonu desteklemek için yapılan her çeşit açıklamanın sona erdirilmesi için çağrı yapıyorum.

Herkesi tekrar sakin olmaya davet ediyorum ve herkesin tekrar ülkemizde uyum içinde yaşamaya devam etmesini istiyorum. Ben geçmiş dönemde hep bu düşüncede oldum. Barış ortamının bir an önce tekrar gelmesini temenni ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, 25 Mart'ta Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı.

Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.

Ülkedeki şiddet olaylarına devam eden örgüt yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde de aynı gece boyunca taşkınlık çıkarmıştı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı.

Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar vermişti.

Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirmişti.

24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti.

Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.







