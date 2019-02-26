Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim ülkemde böyle bir bölge yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler kapsamında Giresun Valilik Meydanında düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.
Sözlerine, "Bu can bedende durdukça bizdeki Türkiye sevdası Türkiye aşkı hiç bitmez." diyerek başlayan Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:
11 ay sonra yeniden Giresun'da olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Emniyet'ten aldığım rakam 26 bin. Bugün 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik.
"TÜRKİYE'YE EMİR VERMEYE KALKMAYIN"
Yasakları kaldırdık, Türkiye'yi demokraside bir üst lige çıkardık. Geldiğimizde IMF’ye borcumuz 23.5 milyar dolardı. Davos’tayız, IMF’nin o zamanki başkanı ile konuşuyoruz. ‘Türkiye'nin Başbakanı benim. Siz Türkiye’yi yönetemezsiniz. Paranızı alıyor musunuz, alıyorsunuz. Türkiye’ye emir vermeye kalkmayın’ dedim.
Bu sabah 7 DHKP-C'liyi inlerinde bulduk ve polislerimiz onları aldılar.
"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOKTUR"
Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini sağa sola şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar. Son 17 yılda biz bunun örneğini defalarca gördük, yaşadık, tecrübe ettik. Bizdeki kimi siyasi partiler, hükümetin yaptığı her işe, attığı her adıma kaşı çıkmayı muhalefet yapmak zannediyor. Hizmet ve yatırım karşıtlığını muhaliflikle eş değer görüyorlar. Ülkenin bekasını, insanımızın geleceğini ilgilendiren konularda bırakın hükümete destek olmayı daha yıkıcı, daha uzlaşmaz davranıyorlar. 31 Mart akşamı hepsi bir olsun, toplansınlar. İnşallah benim aziz milletim bunları paketlemek suretiyle sandığa gömecek, ben buna inanıyorum.
Yöneticiler değişse de CHP'nin antidemokratik darbe sever karakteri hep yerinde kalıyor. CHP günden güne daha çok savruluyor
"GİT ORADA YAŞA"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da kazanacağız" açıklamasını hatırlatarak, "Türkiye'de "Kürdistan diye bir bölge var mı?" Buyrun ne diyor Kürdistan'da biz kazanacağız. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Güneyde Irak'ta Kürdistan bölgesine git. Benim ülkemde böyle bir bölge yok" dedi.
"21'inci yüzyıl Türkiye'sine böyle beceriksiz, darbe seven, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor. İnşallah 31 Mart, burada da yeni bir başlangıç olacak. 31 Mart muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır."
AB-ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ
"Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz? AB samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse işte dünkü olay da aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları ile tarih boyunca bunlar anılacaktır."