Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1380 oyla yeniden genel başkan oldu. AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu belli oldu.

AK Parti 6. Olağan Kongresi Ankara'da yapılıyor. Kongre'de AK Parti'nin yeni kurulları da belli oldu. Buna göre, 50 kişilik MKYK listesinde 15 kadın, 29 yeni üye yer aldı. Listedeki 42'si 27'nci dönem milletvekili ve milletvekili olmayan 8 isim yer aldı.

