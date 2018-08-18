Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1380 oyla yeniden genel başkan oldu. AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu belli oldu.
AK Parti 6. Olağan Kongresi Ankara'da yapılıyor. Kongre'de AK Parti'nin yeni kurulları da belli oldu. Buna göre, 50 kişilik MKYK listesinde 15 kadın, 29 yeni üye yer aldı. Listedeki 42'si 27'nci dönem milletvekili ve milletvekili olmayan 8 isim yer aldı.
Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı
Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!
Kofi Annan hayatını kaybetti! Kofi Annan kimdir, Türkiye için önemi nedir?
İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!
Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum